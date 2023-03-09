核二除役在即立委拋延役20年 環團︰能源轉型不應走回頭路

全國廢核行動平台表示，今年3月核二廠正式除役後，2025年核三也即將除役，台灣應廢除核能發電，不應走回頭路。（記者陳嘉怡攝）

2023/03/09 14:05

〔記者陳嘉怡／台北報導〕福島核災將屆滿12週年，多個環保團體組成的「全國廢核行動平台」今（9）日舉辦記者會，呼籲台灣勿忘福島核災的教訓，而台灣的核二廠2號機預計14日期滿除役，卻有政治人物拋出核二廠再延役20年，環團批評此舉無視核廢料無處存放的問題，也不符合民意支持廢除核能發電的聲音，且台灣再生能源發電量也已經超越核能，能源轉型不應走回頭路，重啟核電就是一場「漂綠」（漂白綠電）騙局。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，福島核災已經過了12年，但災區輻射和核污水處理問題都沒有解決。至今反應爐內每天仍要不斷注入水冷卻燃料碎片，也因為目前儲水槽不敷使用，日本政府預計在今年夏天之前排放核污水入海，為期至少30年，向太平洋傾倒有放射性物質的水更違反國際法。

蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，當時福島核電廠在屆滿40年前夕發生嚴重核災，主因雖是地震及海嘯，但根本原因仍是老舊核電廠問題。台灣的核二廠2號機也即將在下週運轉滿40年除役停機，她強調老舊核電廠應該平安除役，不要讓核災風險有機會在台灣發生。環境法律人協會特聘研究員謝蓓宜也說，如果沒有能力處理核廢料、沒有制定負責任的核廢處置政策，就沒有資格談要使用核電。

地球公民基金會執行長蔡中岳直指，王鴻薇、趙少康等政治人物，藉由片段錯誤資訊呼籲核二廠延役，但他們始終無視於核二廠核廢料爆滿的事實，遇到質問核廢料該如何處理時，就實問虛答、轉移焦點，故意漠視核安與核廢料處置難題。不僅無視民意主張廢除核能發電的聲音，也不符合法律核電廠延役須在除役前5年提出的規定。

另外，日本核電重啟也不像外界說的那麼順利。2011年時，日本有54個核能機組，目前已廢爐除役24個機組、僅剩30個機組；福島核災後有10年時間日本「核電歸零」，如今只有7個重啟運轉，主要原因正是日本社會也強烈反對核電。

實際上，台灣去年再生能源佔整體發電量8.3%，已超越核能。主婦聯盟環境保護基金會主任吳心萍表示，再生能源技術早已不是遠觀的技術，太陽能、小水力發電都有社區在使用。她舉例，很多人都認為北部日照不足，無法利用太陽能發電，但台北一座不到20kw的太陽能微電廠，每年可產生超過2萬度電，相當於60、70個家庭的月用電量。

媽媽氣候行動聯盟秘書長楊順美表示，台灣企業面臨淨零壓力，希望引進小型模組化的第四代核電（SMR），但想要靠SMR解決問題非常不切實際，SMR的興建時間緩慢，且產生的核廢料是傳統核電廠的2至30倍，問題更加棘手。如果無法處理核廢料，重啟核電就是一場漂綠騙局。

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