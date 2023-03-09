台北通App「柯規蔣隨」續沿用 苗博雅籲：法治建設保障隱私

台北市政府將延續前台北市長柯文哲任內積極推動「台北通」App。（記者鄭名翔攝）

2023/03/09 13:46

〔記者鄭名翔／台北報導〕前台北市長柯文哲任內積極推動「台北通」App，但也衍生侵犯民眾個資、使用率過低等爭議，而新任台北市資訊局長趙式隆則大讚台北通建立政府技術新高度，未來不僅會沿用，且將推廣給其他公部門或民間業界；但台北市議員苗博雅要求，在技術往前推進前，必須完成法制建設，才可確保民眾資訊自主權、隱私權獲得保障。

趙式隆受訪時大讚「台北通」App建立政府技術新高度，目前註冊使用人數也已達三百多萬人，因此會持續推動使用，並配合府級政策推出相關應用，目標希望將此架構分享給其他公部門或民間使用，使之發揚光大。

而儘管註冊人數達300萬，但實際活躍使用者人數卻遠遠不及，趙式隆指出，資訊局將持續改善台北通使用介面及效能，簡化部分功能、精簡頁面等，加上台北通屬於實名認證，民眾安裝時耗費較大成本，只要未來搭配相關活動，將可有效迅速提升活躍使用者比例。

至於外界過去質疑的個資疑慮；趙式隆表示，反對任何侵犯民眾個資、甚至作為商用等形式，尤其國內在去識別化技術未臻成熟，將會避免不當搜集個資等問題，而目前台北通所擁有民眾基本資料也不具侵犯個資等疑慮。

苗博雅則指出，過去議會針對台北通取用民眾個資等爭議通過附帶決議，趙式隆新官上任對此恐不甚瞭解，呼籲北市府在將技術往前推進前，必須先完成法制建設，才能確保民眾的資訊自主權、隱私權獲得保障。

苗博雅以iRent外洩40萬人身分證、信用卡號，市府卻只能輕罰九萬的教訓為例，指出當前對於個資保障法制以及對公私部門的責任要求都是空白情況下，萬一下次是市府本身犯下如此錯誤，卻仍無法可管，恐怕會一次摧毀民眾對市府的信心。

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