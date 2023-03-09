台灣學生讚！去年奪下國際數理學科奧賽17面金牌

台灣學生讚！去（111）年國際數理學科奧林匹亞競賽，我國代表學生總計奪下17面金牌、21面銀牌、11面銅牌及6面榮譽獎，教育部政次林明裕表揚獲獎學生為國爭光。（教育部提供）

2023/03/09 13:24

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣學生讚！去（111）年國際數理學科奧林匹亞競賽，我國代表學生總計奪下17面金牌、21面銀牌、11面銅牌及6面榮譽獎，教育部政次林明裕代表頒獎表揚獲獎學生為國爭光。

總統蔡英文昨也在總統府接見109年至111年各項競賽獲獎學生及指導教授代表，感謝他們在科學教育上的努力與付出。

教育部國教署高中職組長黃瀞儀說明，109年至111年我國共選派學生140人次參加亞太數學、亞洲物理、國際數學、國際化學、國際物理、國際資訊、國際生物、國際地球科學及國際國中科學等9項奧林匹亞競賽，總計榮獲52面金牌、46面銀牌、28面銅牌及14面榮譽獎，表現大放異彩。

以去年第54屆國際化學奧林匹亞競賽為例，83個國家地區、326名參賽學生中，我國4名代表參賽學生全數榮獲金牌、國際排名第1名；第34屆亞太數學奧林匹亞競賽及第33屆國際生物奧林匹亞競賽，我國皆獲得國際排名第3名。

黃瀞儀表示，近年雖受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，各項競賽多以線上方式舉行，我國學生憑著堅強的毅力與實力，克服競賽辦理方式的改變，仍為我國爭取到亮眼的成績，例如第32屆國際生物奧賽、第18屆國際國中科學奧賽、第14屆國際地球科學奧賽，以及第54屆國際化學奧賽，我國代表參賽學生全數榮獲金牌，均獲得國際排名第1名，表現相當出色。

教育部強調，為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，保障獲獎學生國內升學權益，也提供申請留學獎學金的機會，選送學生赴國外頂尖大學數理系所進修科學專業領域，期以更擴大國際視野。

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