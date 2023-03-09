爭議殺蟲劑「陶斯松」將禁用 中國多項農產品更難出口到台灣

食品藥物管理署今天預告修正包括大漿果、小漿果和番荔枝等多項農產品的陶斯松殘留量，包括下修甚至禁止殘留。示意圖。（資料照）

2023/03/09 12:49

〔記者吳亮儀／台北報導〕農委會公告陶斯松將在明年4月退場，食品藥物管理署今天預告修正包括大漿果、小漿果和番荔枝等多項農產品的陶斯松殘留量，包括下修甚至禁止殘留；若新規通過，中國多項易因陶斯松殘留違規的農產品將更難出口到台灣。

食藥署因應農委會修正陶斯松使用規定，為降低國人飲食暴露風險，並兼顧農民用藥情形，擬分階段修正刪除現行陶斯松殘留容許量標準。今天預告預告刪除小漿果類等10項及下修大漿果類、番荔枝等2項之殘留容許量，將進行60天的預告評論期。

根據國家環境毒物研究中心說明，陶斯松（Chlorpyrifos）被廣泛用於家庭和農場中的殺蟲劑。依據暴露的量和時間長短，吸入或攝入陶斯松可能會導致各種神經系統的影響，從頭痛、視力模糊和流涎症到癲癇、昏迷甚至死亡。

不只我國國內將加嚴對陶斯松的規範，各國出口到台灣的農產品也將更嚴格被檢視。中國出口到台灣的農產品不少，也是邊境被查獲違規的大宗出口國家，近幾年有多項農產品陶斯松殘留違規並在邊境被查獲，包括菊花、孜然、薄荷、吉林人參、乾木靈芝原塊、靈芝片等，都曾被查獲違規。

食藥署食品組簡任技正周珮如說，美國、歐盟都已經陸續禁用陶斯松，食藥署也會因應農委會的公告來分階段陸續禁用。

她指出，考量農產品架儲期，新增農產品流通緩衝配套規定「本表所列作物之容許量，嗣後經發布刪除，對於該次修正施行日前已依規定施用農藥，且殘留量符合刪除前之容許量者，可繼續製造、加工、調配、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列至其有效日期屆至為止」。

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