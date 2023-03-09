稱勞保2028年恐破產 國民黨團提修法：政府每年撥補1千億

國民黨團立委費鴻泰（左起）、書記長謝衣鳯、總召曾銘宗、副書記長鄭正鈐9日召開「感謝陳揆納藍營建言 但說好的勞保改革別跳票」記者會。（記者劉信德攝）

2023/03/09 13:18

〔記者王千豪／台北報導〕行政院長陳建仁7日備詢時表示，明年會努力編列1千億元撥補預算，盡可能彌補勞保的財務缺口，一定會讓勞工安心工作。對此，立法院國民黨團今（9）天召開記者會，稱勞保在2028年恐面臨破產，要求陳內閣必須改革勞保財務結構，不要讓問題持續惡化，而國民黨團也提案修法「勞工保險條例」，在勞保改革尚未完成前，中央政府每年須補撥1千億元。

國民黨團今天召開「感謝陳揆納藍營建言 但說好的勞保改革別跳票」記者會，書記長謝衣鳯主持、總召曾銘宗、副書記長鄭正鈐、立委費鴻泰出席。

費鴻泰說，按照學者專家的講法，勞保在2028年非常有可能會破產，近幾年如果蔡政府沒有撥補的話，缺口就是1千億。勞保失衡有三個原因，一、勞保基金投資績效出現巨幅虧損；第二、人口結構的老化；第三、勞保收入持續減少，支付越來越多。再加上，蔡政府找不到方法，且又揮霍無度，才把財務缺口越搞越大。

費鴻泰也回應立法院民進黨團今天記者會的批評稱，馬政府對勞保的撥補金額是0元，主要是因為當時的缺口沒有那麼大。

鄭正鈐指出，從理論上來說，要讓勞保不破產有四個方式，一、增加保費的收入；二、降低保險的給付，但是由於勞工的給付本來就比較低，此方法不在選項當中；三、提高基金投資的效益；四、政府的撥補。

鄭正鈐提到，陳建仁在2017年召開年金改革有關勞工部分的說明會時，曾言要在2023年合併檢討勞保及勞退，如果沒有更好的方案，之後每一年要增加1％的保費直到18％為止，預計到2028年。他呼籲，陳建仁應說明「撥補1千億」是否就是當時的「好的方案」，以及保費是否逐年提高1％？

謝衣鳯統計勞保人數指出，目前人數約1千萬人，在沒有改革勞保的財務結構下，每年須要撥補1千億至1千5億左右，不是一次撥補就足夠，希望陳內閣改善勞保的財務結構，不要讓問題持續惡化。

曾銘宗表示，他已經提案修法「勞工保險條例」第69條，條文內容是「為維持勞工保險財務穩健，在政府未提出改革方案完成立法前，中央政府須每年撥補1千億元，確保勞工權益。」呼籲民進黨團支持國民黨團的提案，讓69條的修正盡快通過。

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