第10屆國際展能節競賽3/22登場 28身障國手赴法國競技

2023/03/09 12:58

〔記者李靚慧／台北報導〕每4年舉辦一次的國際展能節職業技能競賽（International Abilympic），即將於2023年3月22至25日在法國梅斯（Metz）舉辦，今年我國共有26職類28位國手參賽。

勞動部勞動力發展署指出，1981年由日本發起的國際奧林匹克身心障礙聯合會，每4年舉辦一次國際展能節。第10屆競賽原訂2021年8月在俄羅斯舉辦，受疫情及烏俄戰爭影響取消，聯合會2022年7月重新公告，確定改至2023年3月22日起舉辦。

目前全球共有超過50個國家（地區）參與國際奧林匹克身心障礙聯合會，總部設於日本。成立的宗旨在改善技能、肯定身心障礙人士的潛能、鼓勵身心障礙人士參與社會上的經濟活動、促進社會大眾瞭解身心障礙人士之能力。辦理國際展能節的目的，在於整合、平等與提供機會給世界上所有的身心障礙人士。

我國每2年辦理1次全國身心障礙者技能競賽，同時配合國際展能節職業技能競賽，約每4年辦理1次國手選拔賽，成績最高者當選為國手。本屆我國共有26職類28位國手參賽，涵蓋創意藝術媒體食品類群、資訊類群、工藝休閒類群及建造工業類群。

28位國手的年齡，介於20歲至63歲，其中以21至30歲最多共10位。障礙類別方面，以聽障較多有15位、肢障5位、視障1位，其他還有心理社會功能障礙及智能障礙共計7位。

陶藝金牌甘芫銍 改挑戰籐藝

曾在2016年法國波爾多第9屆國際展能節職業技能競賽中，奪下「陶藝」世界金牌的甘芫銍，因20多年前的一場車禍，讓當時正值盛年的甘芫銍失去腳趾而不良於行，雖然經調養後重回職場，但總是在意他人的眼光，期望能證明自己不輸給任何人。

甘芫銍今年再度挑戰國際展能節職業技能競賽，這次他挑戰的競賽職類是「籐藝」。憑著對手工藝的熱情，雖已達到高峰，轉身立刻向下一座高山邁進。甘芫銍鼓勵身心障礙朋友一起參與各種國內或國外的技能競賽、提昇技能，讓生活更加豐富多元。

梁書維 首次參加西餐烹飪國際賽

聽障選手梁書維，則是初次參加國際賽的西餐烹飪職類。梁書維因先天性德國麻疹症候群，1歲時便喪失了聽力，配戴助聽器雖有些許幫助，但因為不容易辨別聲源，後來改以讀唇語為主。大學原主修社會工作系，後來受學校聽障老師劉淮恩的啟蒙，決定跨系選修餐飲培養多元專長，2020年贏得第16屆全國身心障礙者技能競賽西餐烹飪金牌，將代表台灣參加第10屆國際展能節職業技能競賽。

曾奪基礎女裝金牌 陳憶川挑戰進階女裝

同樣是聽障國手的陳憶川，曾獲第9屆基礎女裝金牌，她國中畢業後就選擇縫紉相關工作就業，在林姓學姊的介紹及父親的鼓勵下，她參加技能競賽及國手選拔賽，2016年代表我國赴法國波爾多參加「基礎女裝」職類比賽，獲得金牌為國爭光後，她以獎金和積蓄，靠自己的雙手買下新房子，今年則再次挑戰第10屆國際展能節職業技能競賽「進階女裝職類」。

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