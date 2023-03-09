竹縣網球場害選手受傷 民進黨批楊文科擺爛

民進黨新聞部主任張志豪（右）、新竹縣議員歐陽霆（左）、前新竹市議員李妍慧（中）9日召開「國民黨傲慢擺爛：楊文科後知後覺」記者會，秀出全中運網球場施工不良場地照片，指控新竹縣府行政怠惰。（記者塗建榮攝）

2023/03/09 12:58

〔記者陳昀／台北報導〕全國中等學校運動會正舉辦資格賽，卻因網球比賽場地問題導致選手受傷。民進黨新聞部兼發言人張志豪偕新竹縣議員歐陽霆、前新竹市議員李妍慧今在中央黨部召開記者會，痛批主辦的新竹縣政府發包工程「四大擺爛」，未盡監督之責，讓辛苦備戰的選手失去參賽機會，影響未來運動、就學生涯，更提出工程擺爛慢半拍、工程款不足、發生事故互踢批球三大問題，要求縣長楊文科說清楚講明白。

張志豪指出，每年一度的全中運是體育界盛事，中央不僅把賽事的建設補助從7千萬提升到1億6千萬，更額外補助國立竹北高中等9間學校體育場地設施整建超過5500萬，結果因為新竹縣政府擺爛，竟換來高風險場地，造成選手受傷，離譜至極，楊文科還後知後覺，應該親自對選手道歉，而不是透過臉書直播，從國民黨籍前鎮長張順朋的臉書可佐證，網球場原預計去年12月完工，卻拖到今年3月，甚至延至比賽前才倉促驗收、未達比賽標準，明顯就是新竹縣長擺爛怠忽監督之責。

張志豪進一步表示，楊文科在選手受傷後第一時間先是神隱，縣府回應「場地符合比賽規則」，在眾怒難犯後才出面致歉，顯然楊縣長和團隊「是為道歉而道歉，根本不是真心認錯改進」；甚至在前兩天的檢討會議上，教育局副局長蔡淑貞竟還爆出「學生不適應」的說法，卸責檢討運動員，根本就是「傲慢擺爛」，退一萬步來說，比賽當天才把場地用好，要讓學生怎麼適應？

李妍慧指出，竹縣對全中運就是「四大擺爛」：第一，場地選擇擺爛，為何選人工草皮球場比賽？球員沒經驗、不適應，且跟高中組不同場地；第二，專業度擺爛：為什麼沒有專業運動委員的參與及審查？場地未完成誰允許比賽？部分驗收可以比賽？發生事故場地主辦單位不用負責？

李妍慧說，第三是拖時間擺爛：拖時間，毫無行程效率，工程拖、驗收拖、連決策也拖，有選手受傷卻拖到第4天縣府才決議停賽、延賽，罔顧選手安全，整個新竹縣府在放空？網球資格賽打到3月8日，但楊文科3月7日就已出國去紐西蘭玩；第四，道歉甩鍋擺爛：縣府一句道歉就了事？這是負責任的態度嗎？延賽費用由體育署買單，縣府都沒有責任？事後的檢討報告？完整的施工過程跟缺失檢討？竹東場地何時完成？有無專業檢驗？

歐陽霆則出示現場教練團拍攝的照片指出，比賽場地不僅出現人工草皮裸露、類似沙灘排球的狗啃草地，更有底線畫設不齊、未填平的坑洞，不僅造成選手不便，更是拿選手的安全當玩笑，整件事的始末，更凸顯新竹縣政府的怠惰和無能，才會出現如此離譜的行為。

歐陽霆質疑，目前的改善措施，不僅未將場地修復時程提出，而是將整體網球賽事移至竹南網球場，增加選手的移動距離、教練團後勤補給困難，同時也間接說明，新竹縣政府根本無法做出合格像樣的場地，此舉不僅費時又費錢，楊縣長的責任無可迴避，請楊縣長說清楚講明白。

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