中南部好渴 森林火災風險連日都在最高等級

隨著中南部乾旱，已進入森林火災好發時節。（林務局提供）

2023/03/09 12:17

〔記者楊媛婷／台北報導〕中南部近期天候持續乾旱，農委會林務局表示已進入森林火災好發時節，林務局去年和中興大學合作建立的新版林火風險評估系統顯示，中南部包含中彰投雲嘉南高屏的淺山地區未來7天發生林火潛在風險已到最高等級，近日會針對這些高風險區發布防災告細胞簡訊，提醒民眾謹慎用火。

今年台灣可能又要面臨旱災，也提高森林火災發生風險，林務局表示，近年森林火災發生件數呈現逐年降低趨勢，從2018年到2022年間年平均仍發生526起森林火災，其中發生原因有97%都是人為因素引起，林務局去年委託中興大學建置新版的森林火災風險評估系統，整合衛星氣象與地面觀測資料，計算台灣林地森林火災的潛在風險，依照該系統，因中南部連日乾旱，中南部的淺山地區已多日都在最高危險等級。

林務局林政管理組簡任技正范家翔表示，下個月就是清明節，提醒民眾掃墓時不要焚燒雜草、不亂丟「不」亂丟菸蒂、「不」隨地焚燒冥紙、「不」燃放爆竹，「記得」熄滅灰燼、「記得」帶走垃圾，請民眾一定要掌握這些原則，尤其如果要燒金紙等，一定要確認灰燼熄滅後才可以離開，只要做好熱源管理，就能減少森林火災發生的可能。

隨著開放山林，登山客增加，范家翔表示，依照現行「森林法」規定，登山客可用卡式爐等爐具炊煮，但絕對不可以在地面上營火，另登山客申請山屋時，也同樣都會同步提出防火相關訊息，登山客必須同意後始得申請。

林務局提醒，依據森林法第34條規定，在森林區域及森林保護區內，非經過許可，不得有引火行為，違反規定者，最高可處60萬元罰鍰；至於放火燒毀他人之森林者，可處3年以上10年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。

為鼓勵民眾共同防範森林火災，舉發燒毀國、公有林者，林務局表示，經查獲犯罪行為人，將致贈舉發人每案10萬元以下破案獎金，若情節重大，得提高至新台幣100萬元；而最先通報森林火災發生者，則發給5千元以下獎金或獎狀。

依林火風險評估系統顯示，中南部已連續多天都在森林火災發生風險最高等級。（記者楊媛婷翻攝）

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