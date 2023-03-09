為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    缺肉事件告一段落 陸軍司令徐衍璞親赴莒光慰勉官兵

    陸軍司令徐衍璞上將視導馬祖地區駐軍，並頒發加菜金與以慰勉。（取自青年日報）

    陸軍司令徐衍璞上將視導馬祖地區駐軍，並頒發加菜金與以慰勉。（取自青年日報）

    2023/03/09 11:52

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕馬祖莒光地區日前因船運中斷，致使陸軍莒光守備大隊官兵一度缺乏肉食，以罐頭充當副食品。繼馬防部指揮官陳文星中將、副指揮官馬吉瑞少將日前親押肉品登島後，陸軍司令徐衍璞上將昨天也抵達莒光視導、慰勉官兵，徐除了頒發加菜金鼓勵官兵，亦對肉食短缺致上歉意，強調將剴切檢討，強化狀況處理及應變能力。

    連江縣（馬祖）莒光鄉因民間運補船隻故障及海象不佳，導致物資補給中斷20餘日，不僅當地民眾生活受到衝擊，駐守當地的莒光守備大隊官兵伙食亦受影響，西莒地區沙灘更被寫上「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」等字句。

    馬防部對此表示，受限運補與莒光貨源有限，肉品廠商供貨不穩，致使本月4日、5日肉類供應不足，暫以軍用各類罐頭替代，其餘食材則充足，國軍隨後以海、空運方式運送冷凍肉品。國防部長邱國正6日於立法院致歉，坦言此事須檢討，在他任內，不會再發生此事。馬防部指揮官陳文星中將、副指揮官馬吉瑞少將，也於6日上午搭乘交通船，親押肉品至莒光地區。

    「青年日報」今日報導指，陸軍司令徐衍璞上將昨日在政戰主任陳育琳中將、總士官長李家緯等人陪同下，視導暨慰勉馬祖地區部隊，除頒發團體加菜金，肯定每位官兵確保國家安全的貢獻，並親自為大家加油、激勵士氣，期許同仁發揮「同島一命」精神，堅定愛國信念與保家衛國決心。

    徐衍璞實際走訪各連隊座談，對於官兵精神飽滿、士氣高昂，甚感欣慰，他亦針對肉類食品短缺乙情，向官兵致上歉意，並表示將剴切檢討，持續強化狀況處理及應變能力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    馬祖國軍沒肉吃恐影響戰力 監委申請自動調查
    2023/03/08 09:44

    馬祖國軍沒肉吃恐影響戰力 監委申請自動調查
    地處偏遠、海象不穩 馬祖運補最讓軍方頭疼
    2023/03/06 16:12

    地處偏遠、海象不穩 馬祖運補最讓軍方頭疼

    醫曝：穩血糖離疾病！鄭弘儀也靠它
    阿兵哥沙灘怒留言「沒肉吃」 邱國正：不會怪罪官兵
    2023/03/06 09:54

    阿兵哥沙灘怒留言「沒肉吃」 邱國正：不會怪罪官兵
    莒光島國軍伙房沒有肉？ 馬防部：3/6派C-130運送副食品
    2023/03/06 06:28

    莒光島國軍伙房沒有肉？ 馬防部：3/6派C-130運送副食品

    只因背景硬！這款油保健熱銷有玄機
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播