缺肉事件告一段落 陸軍司令徐衍璞親赴莒光慰勉官兵

陸軍司令徐衍璞上將視導馬祖地區駐軍，並頒發加菜金與以慰勉。（取自青年日報）

2023/03/09 11:52

〔記者涂鉅旻／台北報導〕馬祖莒光地區日前因船運中斷，致使陸軍莒光守備大隊官兵一度缺乏肉食，以罐頭充當副食品。繼馬防部指揮官陳文星中將、副指揮官馬吉瑞少將日前親押肉品登島後，陸軍司令徐衍璞上將昨天也抵達莒光視導、慰勉官兵，徐除了頒發加菜金鼓勵官兵，亦對肉食短缺致上歉意，強調將剴切檢討，強化狀況處理及應變能力。

連江縣（馬祖）莒光鄉因民間運補船隻故障及海象不佳，導致物資補給中斷20餘日，不僅當地民眾生活受到衝擊，駐守當地的莒光守備大隊官兵伙食亦受影響，西莒地區沙灘更被寫上「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」等字句。

馬防部對此表示，受限運補與莒光貨源有限，肉品廠商供貨不穩，致使本月4日、5日肉類供應不足，暫以軍用各類罐頭替代，其餘食材則充足，國軍隨後以海、空運方式運送冷凍肉品。國防部長邱國正6日於立法院致歉，坦言此事須檢討，在他任內，不會再發生此事。馬防部指揮官陳文星中將、副指揮官馬吉瑞少將，也於6日上午搭乘交通船，親押肉品至莒光地區。

「青年日報」今日報導指，陸軍司令徐衍璞上將昨日在政戰主任陳育琳中將、總士官長李家緯等人陪同下，視導暨慰勉馬祖地區部隊，除頒發團體加菜金，肯定每位官兵確保國家安全的貢獻，並親自為大家加油、激勵士氣，期許同仁發揮「同島一命」精神，堅定愛國信念與保家衛國決心。

徐衍璞實際走訪各連隊座談，對於官兵精神飽滿、士氣高昂，甚感欣慰，他亦針對肉類食品短缺乙情，向官兵致上歉意，並表示將剴切檢討，持續強化狀況處理及應變能力。

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