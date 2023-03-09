柯文哲訪美強碰蔡英文、安排不順利？ 邱臣遠：不用過度解讀

民眾黨主席柯文哲將於4月8日訪美，可能與將與4月初過境美國的總統蔡英文強碰，訪美效應恐降低。對此，立院民眾黨團總召邱臣遠表示，總統出訪身份屬國家元首，柯文哲則是以政黨主席、2024總統候選人的身份出訪。（資料照）

2023/03/09 11:21

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨主席柯文哲將於4月8日訪美，可能與將與4月初過境美國的總統蔡英文強碰，訪美效應恐降低。對此，立院民眾黨團總召邱臣遠表示，總統出訪身份屬國家元首，柯文哲則是以政黨主席、2024總統候選人的身份出訪。

據了解，柯文哲4月出訪行程中，在約見美方政要方面進度並不樂觀，在行政首長層級上，負責訪美行程安排的民眾黨秘書長周台竹日前受訪僅透露，會與休士頓市長透納（Sylvester Turner）見面，在國會議員部分，屆時將會與哪些參、眾議員會晤，民眾黨尚未鬆口。

柯文哲訪美行程特別找立委吳欣盈陪同，被質疑是否因為行程安排不順利，希望藉由立委與議員對等的身份約訪。邱臣遠表示，政黨主席赴美訪問也不是第一次，過去都有前例可循，外交部也有他相關的流程與程序，各政黨本來就會有黨籍立委與各級民意代表陪同黨主席出訪，都行之有年，所以不用過度解讀，當然他們也會透過國會外交的力量，共同為推動台美關係盡一份力。

邱臣遠說明，所有行程都由周台竹安排中，這次拜訪4個城市紐約、華府、波士頓、休士頓，不管是與智庫、僑界，還是跟當地的不同的團體交流，都是希望為台美關係作出實質的推動。

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