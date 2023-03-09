民進黨不建議現任議員轉戰立委 曾銘宗：不重視世代交替？

國民黨團立委費鴻泰（左起）、書記長謝衣鳯、總召曾銘宗、副書記長鄭正鈐9日召開「感謝陳揆納藍營建言 但說好的勞保改革別跳票」記者會。（記者劉信德攝）

2023/03/09 11:14

〔記者王千豪／台北報導〕民進黨中執會昨通過成立「2024大選提名策略小組」及初選選務作業相關事項等，並通過黨主席賴清德所提，決議不建議現任議員參與立委選舉，艱困選區及無現任立委選區除外的原則性規範。對此，立法院國民黨團總召曾銘宗表示，難道民進黨不重視世代交替嗎？

曾銘宗今（9）天出席國民黨團記者會後，被媒體問及對民進黨不建議現任議員轉戰立委的看法，曾說，這是民進黨在操作議題和選戰策略，國民黨質疑，難道民進黨就不重視世代交替嗎？再者，過往民進黨的議員、立委都有「落跑」案例，班班可考，到時候也會提出來檢驗。

有關國民黨秘書長黃健庭昨指出，國民黨主席朱立倫說，民調人選可以不納入自己，只會負責推出最強的人選；曾銘宗說，尊重黃健庭的發言，他也尊重朱主席的決定，屆時國民黨會有公開透明的機制，徵選出最強的參選人。

另，有媒體追問，若朱立倫不選，黨內要如何整合新北市長侯友宜跟鴻海創辦人郭台銘，曾銘宗認為，媒體提問有陷阱，黃健庭昨日的發言僅說，希望用徵召的方式，盡量不要初選，但沒有說清楚誰有資格參加徵召或初選，「我無從回答假設性的問題」。

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