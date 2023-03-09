蔡政府挹注勞保1470億 民進黨團：馬英九0元、國民黨別割稻尾

民進黨立院黨團立委王定宇（左起）、吳玉琴、鄭運鵬及劉世芳等，9日召開「勞保挹注 蔡政府1470億 馬政府0」記者會，並明確指出馬政府時期對勞保撥補的經費是「0」。（記者劉信德攝）

2023/03/09 11:08

〔記者陳政宇／台北報導〕針對勞保財務缺口，立法院民進黨團今（9）日指出，蔡英文政府自2020至今年，加上疫後特別預算編列的新台幣300億元，已撥補1470億元，行政院長陳建仁更預告明年將編列1000億元預算；反觀馬英九政府早已發現問題，撥補金額卻是0元，國民黨竟敢宣稱是自己先提出挹注。

立法院民進黨團召開「勞保挹注，蔡政府1470億，馬政府0」記者會，民進黨團幹事長鄭運鵬指出，國民黨團頻宣稱勞保挹注是國民黨先提出，但勞保人口超過上千萬，牽涉政府、國人和雇主，複雜度更甚軍公教保險，馬英九政府已預測勞保狀況，補助經費竟是0元，很意外國民黨團有這樣的面子，說民進黨跟著走。

鄭運鵬盤點，蔡政府從2020年度預算200億元，一直到今年度預算450億元，再加上疫後特別預算300億元，共撥補1470億元，陳建仁也預告明年度預算是1000億元，蔡政府挹注勞保的預算可望達2470億元。

民進黨立委吳玉琴指出，勞保是世代互助、分攤風險的一個保險，在少子女化、高齡化的趨勢下，不僅台灣政府面臨給付者多、繳費者少，許多先進國家都遇到財務負擔嚴峻的困境。勞保涉及1000多萬勞工，改革幅度很大，今年度費率依法調整至11%，政府透過撥補方式挹注讓收支平衡，也會負起最終責任。

關於軍公教年金及勞保財務結構問題，民進黨立委王定宇說，前總統馬英九任內已清楚點出危機，卻什麼都沒做，民進黨執政則負責任地填補勞保財務缺口，將勞工退休安全列為重要施政項目，國民黨團竟然敢開記者會批評，是教訓馬英九講不聽嗎？開記者會前是否先跟馬辦打招呼？國家經營有很多面向，而勞保撥補是政府最起碼該做的事。

民進黨立委劉世芳則強調，她非常肯定陳建仁和蘇貞昌率領行政團隊，把勞工權益放在第一位，且說到做到，勞工更是蔡英文心頭上的一塊肉，不管是勞保撥補或修正，永遠是民進黨執政的重中之重，希望國民黨不要收割稻尾，說到卻做不到，全民都會檢視。

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