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    民團籲蔡總統禮讓大法官提名權 建立歷史定位

    台灣陪審團協會等團體今與在野黨立委共同舉行記者會，呼籲總統蔡英文應思考禮讓大法官提名權。（記者謝君臨攝）

    台灣陪審團協會等團體今與在野黨立委共同舉行記者會，呼籲總統蔡英文應思考禮讓大法官提名權。（記者謝君臨攝）

    2023/03/09 10:49

    〔記者謝君臨／台北報導〕現任15名大法官中，有4名將於9月任期屆滿，總統蔡英文已核定成立提名審薦小組，由副總統賴清德擔任召集人。台灣陪審團協會等團體今（9）日舉行記者會，指前總統馬英九打亂大法官任期交錯制度，又刪除繼任制，造成同一位總統須提名15位大法官的尷尬情況，對於憲政體制及人權保護有所疑慮，呼籲蔡總統應思考禮讓提名權，建立其歷史定位。

    總統府發言人林聿禪7日表示，2015年10月1日就任的4位大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益，均於9月30日任期屆滿。審薦小組將協助總統提名4位大法官人選，咨請立法院同意。對此，陪審團協會理事長鄭文龍表示，若加上將提名的4位大法官，會發現15位大法官均由蔡總統提命後任命。

    鄭文龍指出，大法官職司守護自由憲政及民主人權，負責處理違憲審查及正副總統彈劾案，需處理高度政治性案件；1997年修憲時制定交錯任期制度，是為避免提名權集中於同一位總統；而今在馬英九打亂制度下，民團提出四大訴求。

    鄭文龍說，首先是啟動制憲或修憲程序，重新制定大法官任期制度，載明任期為4年及8年交錯，並成立法定獨立提名委員會，避免再度出現同一位總統握有15位大法官提名權的情況。其次，建立多元禮讓提名權，在尚未修憲的情形下，建議總統可將3名大法官的提名權，分別禮讓給副總統、立法院長及在野黨；也應該成立一中立、獨立的提名機關進行運作。

    鄭文龍表示，第三，制憲或修憲改革提名程序，可參考各國的多元模式，包括：設立提名委員會或與專業人士協商後任名；與行政、立法、司法三權其中一個或多個部門達成共識後任命；執政黨與反對黨達成共識後任命；以及由執政黨或行政部門任命。最後，大法官人選應有多元性，尤其應列入具民意基礎者。

    國民黨立委林思銘指出，大法官若全都由同一位總統提名，將造成一個現象，可能向提名他的總統權力靠攏，無法達到制衡的效果。他也提及，功過歷史自有定論，各政黨不要再糾結誰造成這樣的結果，請執政黨儘速將大法官任期回到兩組交錯制，否則大法官恐將無法做出超然獨立的解釋。

    民眾黨立委張其祿表示，大法官任期交錯制遭破壞，造成問題，事實上有違憲之虞，既然已經知道有這個問題，是否還要繼續錯下去。他呼籲蔡總統，有這樣的歷史機遇，應創造憲政慣例，或可參考陪審團協會所提出的解決方案。

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