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    軍情動態》立委考察陸航602旅、成功嶺部隊 提供國防施政建議

    外交及國防委員會8日考察陸航部隊。（軍聞社提供）

    外交及國防委員會8日考察陸航部隊。（軍聞社提供）

    2023/03/09 10:57

    〔記者吳哲宇／台北報導〕立法院外交及國防委員會昨日考察位在中部的陸軍航空部隊，以及成功嶺營區營房舍的整備情形，期望能促進國防建設與施政的成長、進步。

    根據《軍聞社》報導，立法院外交及國防委員會召集委員江啟臣，昨天偕同廖婉汝、吳斯懷、李德維等委員，在國防部常務次長房茂宏中將、陸軍參謀長章元勳中將陪同下，首先前往陸航602旅，聽取工作簡報，了解航噪管制、飛行訓練、模擬機操作等概況，並安排主戰裝備靜態陳展，介紹其特色與性能諸元，使委員們對陸航部隊戰力有更進一步的認識。

    委員考察團接著轉往成功嶺營區，視察陸軍104新訓旅未來營舍、房舍及個人裝備整備情況，除了聽取任務簡報外，並前往靶場視導快速反應射擊訓練；過程中，訓員以各種姿勢變換與多重目標的射擊能力，也讓委員們瞭解國軍正在推動「實戰化」軍事訓練的各項革新措施施行狀況。

    召集委員江啟臣指出，陸航602旅具備全方位的作戰應變能力，而近年演訓頻率增加，噪音干擾的頻次也相對增加，周遭居民長期深受航空噪音的干擾，國防部應研議優化補償措施，致力改善噪音問題、希望讓戰備訓練與居民福祉之間，得以取得永續的平衡發展。

    外交及國防委員會視察陸軍104新訓旅快速反應射擊訓練，召委江啟臣委員並於簡報會中提出國防建言。。（軍聞社提供）

    外交及國防委員會視察陸軍104新訓旅快速反應射擊訓練，召委江啟臣委員並於簡報會中提出國防建言。。（軍聞社提供）

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