朝野對立嚴重 李秉穎︰下次疫情大流行「不建議發展國產疫苗」

ACIP召集人李秉穎（右）今提到，國產疫苗何去何從，是武肺疫情過後最需要討論的事。 （記者邱芷柔翻攝）

2023/03/09 10:43

〔記者邱芷柔／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情持續降溫，ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）召集人李秉穎今（9日）提到，國產疫苗何去何從，是武肺疫情過後最需要討論的事，他認為藍綠都曾以政治語言打壓國產疫苗，朝野嚴重對立，下一次疫情大流行，「我就不建議要發展國產疫苗了！」

高端疫苗是國產武肺疫苗的唯一碩果，也成為世界衛生組織（WHO）團結試驗疫苗之一，不過WHO至今尚未公布第三期試驗結果，李秉穎今天接受《新聞放鞭炮》廣播節目主持人周玉蔻訪問直言，「我們在WHO就是孤兒！」高端與WHO簽訂契約，世衛組織出錢出力出做研究，但不能過問研究進度與結果，現在試驗應該做完了，如果說研究失敗，就宣布研究失敗，但到現在什麼都不講，無法追蹤進度。

李秉穎話鋒一轉「高端疫苗明明很好，就是因為朝野對立太嚴重！」他表示，疫情過後，最需要去討論的事情是，未來若再來一次大流行，國產疫苗何去何從。

李秉穎提到，2009年國民黨執政時，在野的民進黨也是拚命抹黑國光疫苗，到現在都還有人對國產的H1N1新型流感疫苗沒信心；然而國產疫苗在疫情大流行期間是最可靠的，不會受限於國外疫苗廠高價、搶不到疫苗等情形。

李秉穎說，國產疫苗最大的風險就是失敗，當政府投入資金扶植疫苗廠，只有一家成功時就被說是圖利，且政府只要採購國產疫苗，就會被在野黨攻擊，多以選票為最大考慮，而不是考量一個很好的防疫政策、扶持一個很好、能有自製能力的國產疫苗；現在如果有另一次大流行，「我就會改變我的態度，不再積極去支持推動國產疫苗。」

李秉穎也提到，疫情趨緩但是比較讓人擔心的是死亡率一直維持在一個水平，「疫苗加一」政策就是希望從來沒有打過疫苗的人能夠至少打一劑疫苗，面對接下來的解封才能夠更安心。

至於周玉蔻提到強制人民打疫苗，李表示，除了朝野要有共識，民主國家也要尊重個人意願，強迫人家打疫苗不太可能；「疫苗不安全、聽說會打死人」這是他最常遇到的迷思，這個觀念必須要釐清，才能夠突破疫苗接種率。

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