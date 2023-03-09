中國海外警察網攻巴黎台灣華文中心 僑委會強化僑校資安

外交國防委員會邀請僑委會委員長徐佳青進行業務報告並備詢。（記者呂伊萱攝）

2023/03/09 10:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕僑委會新任委員長徐佳青今天（9日）在立法院表示，中國海外警察服務站最近對法國的「台灣華語文學習中心」進行網路攻擊，是中共干預我僑務活動的最新態勢。徐佳青說，這是法國警方循線追查確認的訊息，僑委會戒備加強僑校資安，目前僅止於此案。無黨籍立委林昶佐建議，中共海外警察站時常包裝成文化合作、接近僑團，應提醒僑界謹慎，另外在與中國友好的國家，也要更注意中共海外警察動態。

外交國防委員會邀請僑委會委員長徐佳青進行業務報告並備詢。徐佳青報告時指出，中共對台灣的威脅未曾停歇，在僑務場域，中共持續透過各類統戰手法，企圖奪取海外僑社主導權，試圖影響傳統僑社對我立場。

徐佳青進一步指出，中共近年設置「海外警察服務站」，在服務僑民名義下，從事諸如策誘犯罪國人返國及監控海外移民等工作，這些主要是針對中國民眾。但僑團也受到影響，例如最近在法國的法國巴黎書硯藝術文化學校，2021年開設「台灣華語文學習中心」後，去年也受到海外警察的網路攻擊，足見中共滲透友台僑界及干預我僑務活動的最新態勢。

林昶佐質詢時詢問該案案發過程，徐佳青說明，僑委會去年4月接獲巴黎書硯藝術文化學校通報指出，「台灣華語文學習中心」網站和臉書受到資安攻擊，當時請學校透過正當程序到巴黎警察局報案。循線追查後，法國警方告訴我方，這是來自中國海外警察服務站發動的駭客攻擊。後續請駐法代表處和僑委會資訊室等，協助中心進行資安提升、技術建議，幫助海外僑校避免再受到類似攻擊。

民眾黨立委邱臣遠質詢時也關切此案，建議也可尋求數位發展部的協助，並要求提出報告說明。徐佳青補充，去年發現以後積極處理，高度戒備，也提醒學校相關人都要將自己所有通路設備加強資安處理，目前僅止於這個案子。

林昶佐也提醒，中國海外警察服務站的問題不是只有我們注意到，世界各地各國政府也正進行更細緻調查。他們活動有很多不一樣方法包裝，包括包裝成僑團活動進行滲透。林昶佐建議，我們自己調查之外，也和其他國家交流情報，了解還有什麼手法，畢竟很多都和僑民活動有關。林昶佐也建議僑委會，提醒僑團謹慎選擇合作對象。又例如義大利是一帶一路簽約國，國內有11處警察站但沒有進一步調查，在和中國比較好的國家，要提醒僑團更加小心。

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