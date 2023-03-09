海軍接連爆發軍械遺失重大軍紀案件 學者：凸顯軍中保防監察漏洞

軍紀案件頻發，去年軍方陸續發生高階軍官涉貪舞弊案，加上近期軍方頻傳械彈管理出問題。學者認為事件接連發生，凸顯軍中監察保防網存在巨大漏洞。（資料照）

2023/03/09 10:22

〔記者吳哲宇／台北報導〕監察院去年9月22日調查報告直指軍方陸續發生高階軍官涉貪舞弊案，海軍昨晚則是接連公布2件軍械遺失的重大軍紀案件，這是繼空軍戰管聯隊士兵上網販賣改造槍枝丶海軍陸戰隊志願役士兵上網販售改造槍彈後，再次發生重大軍紀事件，學者認為事件接連發生，凸顯軍中監察保防網存在巨大漏洞。

海軍陸戰隊指揮部昨日表示，所屬陸戰九九旅實施械彈檢查時，發現短少T91步槍「槍機」兩件，即成立專案小組調查，並主動移送司法偵辦。海軍教育訓練暨準則發展指揮部昨天也說，所屬龍泉新兵訓練中心實施動員裝備先期整備檢查時，發現一把「點45手槍」機件經專業鑑定判為模型槍，已成立專案小組全面實施械彈清點；並主動移送司法單位偵辦。

政治大學政戰學院政治系兼任教師、淡江大學戰略所兼任副教授謝奕旭今天表示，軍紀事件接連爆發，其實最主要的問題還是人力不足所致，自監察體系從政戰體系拆分出來後，監察工作便不屬於營連輔導長的本業，但受實務影響，營連輔導長仍要顧及監察工作，分身乏術。去年監察院對269旅軍士官輕生案件就指出，不適服退場機制失靈、輔導功能失靈、基層心輔人力欠缺等，基層輔導長在監院約詢時坦承，「政戰流於形式」，基層官兵天天都在加班，也沒有時間好好跟弟兄面談。

過去旅級政戰單位都設有辦公室，營級輔導長也有數位政戰士官，但現在都要依靠營連輔導長自力更生，軍紀案件發生時監察官還要找政戰主任來幫忙，現在監察體系的能量只能被動接案，要主動監理已是心有餘而力不足，在面對高級軍官舞弊時，往往是後知後覺。

謝奕旭說，雖然自從民國102年國防六法實施後，監察體系的總督察室從政戰體系拆分出來，並分為監察官、保防官和輔導長三個工作業務。但其實整個軍紀案件的通報流程都還是和過去一樣，過去營連輔導長接獲軍紀案件，都要向所屬上級監察官通報，甚至還要分別向政戰主任及保防官通報。現在雖然不用，但三者的業務仍互有重疊，所以都會監管案件，形成多元的監督管道，官兵也不用害怕被單一主官吃案。

另外，雖然營連輔導長及保防官可能有官階不高而壓不過主官的情況，但他們也受上級和通報官兵的檢視，若密而不報到時出事也會受拖累，而且他們本身也有越級呈報或向其他監察、保防官通報的能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法