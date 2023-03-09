晴朗穩定好天氣持續到週日 下週北台轉濕冷、低溫下探8度

今仍維持白天各地微熱、日夜溫差大狀況，類似天氣型態將維持到週日白天。（資料照）

2023/03/09 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕今（9日）晨，各地晴朗、無降雨，受輻射冷卻影響，平地低溫仍降至10度左右，最低溫出現在高雄市內門區9.7度，今仍維持白天各地微熱、日夜溫差大狀況，類似天氣型態將維持到週日（12日）白天，週日晚間，鋒面抵達、挾冷空氣南下，北、東天氣驟變，部分平地清晨將下探8度左右。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴朗，白天各地微熱、早晚偏冷，日夜溫差很大，早出晚歸民眾應注意衣著調適；各地區平地氣溫如下：北部11至27度，中部11至28度，南部10至30度，東部12至30度。

明（10日）起至下週日，各地持續晴朗，白天各地微熱，早晚偏涼微冷，日夜溫差都很大，西半部晨間易起霧，亦應注意相關訊息及交通安全。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週日晚起，鋒面抵達、挾冷空氣南下，北、東天氣明顯轉變，轉雨氣溫遽降，下週一（13日）轉乾冷，預估下週二、三（14、15日）清晨將出現最低氣溫，此波冷空氣以冷氣團的機率為最高（台北測站約可降至13度或14度），不過夜間因輻射冷卻加持，部分平地清晨將下探8度左右，仍應注意模式的調整。

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