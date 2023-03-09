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    貨車違停擋住機車 段宜康在場等快1小時怒PO車牌

    前立委段宜康今上午發文分享，表示他的機車停在路邊停車格，卻被一輛違停的貨車擋住無法牽出，他為此報案並在現場等候，沒想到警察到場開完單，貨車司機仍不見蹤影。（圖擷自臉書）

    前立委段宜康今上午發文分享，表示他的機車停在路邊停車格，卻被一輛違停的貨車擋住無法牽出，他為此報案並在現場等候，沒想到警察到場開完單，貨車司機仍不見蹤影。（圖擷自臉書）

    2023/03/09 12:42

    〔即時新聞／綜合報導〕違停是台灣交通的一大問題，前立委段宜康今上午發文分享，表示他的機車停在路邊停車格，卻被一輛違停的貨車擋住無法牽出，他為此報案並在現場等候，沒想到警察到場開完單，貨車司機仍不見蹤影，相關內容引發網友一陣議論。

    前立委段宜康今上午發文，表示要騎車時，發現他的機車被一輛貨車擋在停車格內出不來，且在現場等候半小時，先後撥打給派出所、該輛車身上標示的科技公司，始終沒看到有人來處理。段宜康也直言「我當然也可以硬騎上人行道，但就是不甘心，看看會等多久⋯」。這番遭遇引發網友議論。

    段宜康透露，後續警方有到場開單，他也請警察開完後先去忙，並表示要在現場繼續等。後續他也更新，在大約40分鐘後，貨車司機才現身並把車開走。對此網友紛紛留言表示「厲害了硬是撐了40分鐘」、「如果騎上人行道，你也會吃上一張罰單哦」、「就是很多人把自己的方便，造成很多人的不方便！」、「這種停法完全無視其他用路人，開單下去剛好」，還有部分網友則酸「有自家立委取消違停檢舉結果害到自己人的八卦嗎？」、「警察沒來，打電話叫oppo來啊」。

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