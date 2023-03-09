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    蔡英文赴美將會面麥卡錫 胡采蘋：跟烏克蘭戰場有關

    胡采蘋在臉書發文指出，最近美軍說要把亞洲的美國軍火都移到台灣來，加上麥卡錫（圖右）證實將會在加州與總統蔡英文（圖左）會面，她認為這些事情很可能都跟烏克蘭戰場有關。（路透、法新社，本報合成）

    胡采蘋在臉書發文指出，最近美軍說要把亞洲的美國軍火都移到台灣來，加上麥卡錫（圖右）證實將會在加州與總統蔡英文（圖左）會面，她認為這些事情很可能都跟烏克蘭戰場有關。（路透、法新社，本報合成）

    2023/03/09 11:28

    〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文4月將出訪中美洲友邦並過境美國，美眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）表示將在美國加州與蔡總統會面，「財經網紅」胡采蘋發文分析，對照美軍說要把亞洲的美國軍火都移到台灣來，她推測這些事情可能都跟烏克蘭戰場有關，並指「台灣最好能拿到全亞洲的美軍彈藥，甚至爭取成為美軍的軍火供應鏈」。

    胡采蘋在臉書發文指出，最近美軍說要把亞洲的美國軍火都移到台灣來，加上麥卡錫證實將會在加州與總統蔡英文會面，她認為這些事情很可能都跟烏克蘭戰場有關。胡采蘋說，目前俄羅斯眼看是要彈盡援絕了，新一代坦克車全毀，舊一代半毀，瓦格納傭兵團前陣子也暴怒，公開抨擊俄軍彈藥全是生鏽不能用的東西，結果俄軍的回覆是，並不是針對你，我們也這樣。

    胡采蘋指出「俄羅斯還能不能繼續打下去，北約能不能春季大決戰結束戰爭，目前的關鍵就是中國軍援。如果北京決定軍援俄羅斯，那就還有得打」。不過歐美彈藥庫存也已經節節下降，若後續要增加軍援烏克蘭，台海就不能出事。她表示現在海馬斯、導引式多管火箭、標槍、刺針飛彈都在警戒水位，因為軍用晶片大缺貨，且軍武製造每年有一個定量，消耗得太快，生產一定是趕不上來。

    胡采蘋認為，目前美國白宮對北京是極限施壓，台灣在這段期間則能夠爭取很多東西，其中最要緊真的是軍武。她還說「台灣最好能拿到全亞洲的美軍彈藥，甚至爭取成為美軍的軍火供應鏈，在本地製造武器，提供其他戰場使用，一旦台海發生危機，我們自己也能補上軍火」。

    胡采蘋強調「戰爭不是你想避戰就能避戰，你得先想怎麼打贏」、「只要俄羅斯打不下去，大家就有蛋吃了」。

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