李喬30部小說集結出版 為台灣文學「做膽」

88歲作家李喬至今仍關注文學創作，他8日出席「遇見鷂婆山－李喬全集小說卷出版記者會」時表示，台灣平面文字表達還很有希望，台灣文學還有很大的發揮空間，盼大家一起努力為台灣文學盡心力。（中央社）

2023/03/08 20:46

〔中央社〕以「寒夜三部曲」聞名的國家文藝獎得主、作家李喬，88歲仍關注文學創作，他今天表示，台灣平面文字表達還很有希望，台灣文學還有很大的發揮空間，期許大家共同努力，為台灣文學盡一份心力。

李喬今天親自出席由客委會主辦、國立台灣文學館協辦的「遇見鷂婆山－李喬全集小說卷出版記者會」，包括客委會主委楊長鎮、文化部政務次長李靜慧、捷克駐台代表史坦格（David Steinke）、國藝會董事長向陽、國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚、前台文館館長李瑞騰、台灣史學者李筱峰、周婉窈、醫師作家陳耀昌等人出席。

李喬在致詞時表示，他雖然已接近老人痴呆狀態，但心中仍充滿感動與感謝，「感謝文學，感謝台灣，感謝世界，感謝存在的所有一切」。

李喬說，雖然平面紙本出版及媒體受網路影響，愈來愈不受重視，但他認為仍有許多可以努力的空間，希望所有作家、學者、公部門一起努力。

楊長鎮表示，李喬是台灣相當重要的作家，「李喬全集」堪稱國家寶藏，包括李喬在內的許多作家的文字作品，讓這個國家有了靈魂。

楊長鎮說，客委會自民國110年起辦理「客家文學作品外譯」計畫，「李喬短篇小說」將翻譯為捷克語版本，預計今年8月出版發行，這次透過「李喬全集」出版，期待讓更多人了解李喬並傳承客籍文學著作，進而將客家文學推廣到國際舞台。

李靜慧表示，李喬的作品及笑容讓大家感受到，反抗就是愛，反抗不需橫眉豎眼，但每一個台灣人都懂得用笑容、用最溫柔的力量。李喬的成就不只是客家文學、台灣文學，更是世界文學、宇宙文學。

「遇見鷂婆山－李喬全集小說卷」全套30冊，由台灣李喬文學協會及台大台灣文學研究所教授黃美娥率領編輯團隊編纂。黃美娥於會中表示，李喬窮究一生語言藝術的心血結晶，關注台灣處境的思想形式，並帶著強烈自覺為台灣及台灣文學「做膽」（客家習俗嬰兒出生時以鴨蛋置入澡盆中為小孩添勇氣）、定錨，她感謝李喬為台灣文學「做膽」。

根據客委會發布新聞稿，李喬生於1934年，本名李能棋，父親曾參與「農民組合」反日運動，家中生活困頓，亦曾面臨幼妹死亡，均影響其寫作風格。李喬畢業於新竹師範學校，一生求知若渴，創作不輟，作品形式包括小說、詩、散文、戲劇、雜文、文學評論、文化評論，1980年出版以台灣日治歷史和戰爭為背景、橫跨家族三代的「寒夜三部曲」，後來被改拍成影視作品，受到關注。

李喬於寫作之外亦積極參與社會運動及公共事務，曾獲國家文藝獎、行政院文化獎、台灣文學金典獎、吳三連文藝獎、巫永福評論獎。

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