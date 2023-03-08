民進黨中執會決議：不建議現任議員參選2024立委

立委柯建銘（左）、黃世杰（右）8日出席民進黨中執會。（記者塗建榮攝）

2023/03/08 17:19

〔記者陳昀、陳政宇／台北報導〕民進黨中執會下午通過成立「2024大選提名策略小組」及初選選務作業相關事項等，並決議，不鼓勵現任議員參與立委選舉，艱困選區及無現任立委的選區除外，據轉述，民進黨主席賴清德表示，這項原則性宣示對黨有加分作用，也更有長遠目的。

據轉述，民進黨中執會今決議，不建議現任議員參與本次立委選舉，但艱困選區或無本黨現任立委之選區除外，送提名策略小組作為協調時參考原則。這項意見是由賴清德主動提出，他主張，現任議員參選立委，恐有負選民所託，今天通過原則性宣示，對黨是有加分作用，也是有更長遠的目的。

賴清德也點名一位湧言會中執委發言，該執委舉例說，若剛選上議員還落跑選立委，跟國民黨有何不同？有意參選者應該提前規劃或放棄連任，「徐巧芯、王鴻薇、侯友宜都可能有落跑問題，所以我支持主席提出的原則」。另位親賴中執委也表示，這沒有強制性、沒有入法制，就是一個宣示性原則，跟國民黨做出區隔。

不過，也有中執委對此持不同意見，一位英系中執委表示，這項原則限制議員參選立委，不符合民主原則；一位正國會中執委則說，很多縣市都是議員當選後才選立委，這樣限制人才如何流通？雖然原則不具強制力，也不應排除參選機會。

另位蘇系中執委表示，民進黨沒有保障現任，許多現任民代都是透過初選拿到門票，尤其連任四、五屆的議員，很可能是最適合當選立委的人，民進黨應該大開大合、公平競爭。

與會人士分析，賴清德主動提案代表其強烈意志，儘管沒有修改提名辦法、且不具強制力，但會成為提名策略小組的處理原則，相信民進黨支持者自有公評。

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