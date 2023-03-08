海巡特勤隊首位女隊員誕生 魔鬼訓練內容曝光

海巡特勤隊訓練情形。（記者邱俊福翻攝）

2023/03/08 16:40

〔記者邱俊福／台北報導〕海巡署特勤隊是國內五支甲種特勤隊之一，去年底原任職台中吊掛區隊的陳姓女中士自願報考，最後順利通過為期26週，包括垂降、吊掛、戰鬥潛水，以及突擊艇及膠舟操駕，甚至5天睡眠15小時等男女體能戰技標準相同的魔鬼訓練，成為海巡特勤隊首位女性隊員。

海巡署表示，目前國內五支甲種特勤隊，包括憲兵、海陸、航特涼山、海巡、警政署維安特勤隊，其中海巡特勤隊原分為岸巡與海巡兩部分，後者配備特勤快艇，著重操艇技術，組織改造後兩支特勤隊合而為一，之前曾有2位女性報名，但都無法通過26週受訓，完成結訓。

據海巡特勤隊的招考資料，儲訓資格需現為海巡人員，且非單位風險人員，軍職人員為軍官現階少校以下、士官現階上士以下及士兵；警職人員為警正3階以下人員；文職人員則為薦任7職等以下人員。儲訓測驗區分學科、術科與口試，學科資格國文、英文、數學，測驗成績60分為合格。

術科資格包括1、游泳：徒手游完200公尺（不限時間、泳姿，中途不得間斷休息）。2、跑步：18分鐘內完成徒手3000公尺。3、懸臂舉腿：1分鐘5次以上。4、引體向上：1分鐘3下以上。5、Ｔ型伏地挺身：2分鐘30下以上。口試資格：表達及應對能力，60分為合格，具備救生員證照給予加分，通過這些資格後，還需進行26週的受訓，且男女標準相同，才能成為正式的海巡特勤隊員。

受訓項目包括直升機快速垂降及撤離（可達高空300呎）、直升機吊掛救援（於空勤吊掛分隊時成功曾救援1人）、戰鬥潛水（低視度、幽閉恐懼）、突擊艇及膠舟操駕（膽大心細）、克難週（5天睡眠15小時訓練意志力）、單槓18下（女生先天劣勢）、平潛50公尺（克服缺氧）、長距離與長時間海泳（低溫、體力及水性）、完成15公尺爬梯（登船攻堅，高度及臂力）。

陳姓女中士為去年6月報考，去年12月順利完成26週受訓，成為國內五支甲種特勤隊中唯一的女性隊員。據悉陳女在受訓時徒手跑步3000公尺，成績為11分30秒，許多一般男性還贏不了，體能相當優異。

海巡特勤隊訓練情形。（記者邱俊福翻攝）

海巡特勤隊。（記者邱俊福翻攝）

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