國民黨立委提名下週成立選戰策略會報 最快4月初完成第一階段提名

國民黨中常會後國民黨秘書長黃健庭受訪。（記者王藝菘攝）

2023/03/08 17:02

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨秘書長黃健庭在今日中常會後指出，根據立委提名作業要點，國民黨將成立一個類似選戰策略會報的單位，由中常會授權該單位進行各立委選區的諮詢、協調以及找尋適當人選工作，選戰策略會報成員名單預定在下週三中常會通過，從今天開始相關選舉提名作業也將正式展開。

黃健庭表示，國民黨立委提名作業將分成3個階段進行，第1階段會在本月16日啟動，即發布公告並受理領表及登記，選情單純的選區很快會在4月初完成提名，如果有競爭的選區則會儘快展開協調，由選戰策略會報成員與地方意見領袖共同參與，如果協調不成，才會進入初選階段，各選區要安排哪一個階段提名，則尊重各地方黨部決定。

黃健庭說，國民黨立委初選辦法一直都有，而且早已行之有年，辦法規定黨員投票與全民調比例各佔3成與7成，但如果候選人之間有共識採取全民調，就採行全民調，若無共識，就可能依照辦法處理，所以每一個選區狀況會不一樣，原則上希望6月底前要完成所有立委選區提名作業。

對於外傳立委提名依據將納入所謂「戰力值」，黃健庭笑稱，他從來就沒有聽過這個東西，如果有人可以清楚告訴他「戰力值」是什麼，他再來考慮，到目前為止他完全沒有聽過。

黃健庭說，有關選戰策略會報成員目前尚未討論，但過去通常是由副主席、秘書長、組發會主委、副秘書長等人組成，這次可能還要擴大參與。

媒體追問，國民黨總統考慮人選是否納入前鴻海董事長郭台銘？黃健庭只說「謝謝」，沒有進一步回應。

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