環球科大違法扣薪被罰5次 高教工會要求教育部解聘校長

環球科大違法扣薪遭罰5次，高教工會今率學校教師到教育部抗議，要求解聘校長。（記者楊綿傑攝）

2023/03/08 16:49

首次上稿：16:09

更新時間：16:49（新增教育部回應）

〔記者楊綿傑／台北報導〕已被列為專輔學校的環球科技大學，再度發生對教師扣薪問題，高教工會今與環球科大師生到教育部前抗議，批評學校多次違法扣薪，但教育部缺乏積極作為，學校即使被裁罰5次也罰不怕，要求教育部應依私校法解聘現任校長沈建華。

高教工會組織部主任林柏儀指出，環球科大2年前才用違法扣薪為手段，逼迫教師同意減薪，現在又故態復萌，自去年10月對於拒絕同意「學術研究加給打4折」減薪案的近30位教師，又違法扣薪，迄今已超過5個月，教育部陸續開罰5次共165萬罰鍰，但校長等行政團隊毫無改善，不理裁處。

林柏儀表示，學校被罰錢，或被扣減獎補助當作懲罰，是影響到師生權益，而除了罰鍰之外，教育部可以依私立學校法第43條，嚴重違反教育法令的理由，直接解聘校長，但教育部至今無積極作為。

環球科大幼保系助理教授陳柏年指出，校長沈建華竟聲稱不怕教育部，針對學校多次違法扣薪，要求此行為立即中止、發還薪資，教育部也應立即介入處理，解除沈的校長職務；環球科大公共事務管理所副教授王憲斌說，學校已遭教育部連續裁處，應將校長解聘， 呼籲教育部堅守法規，捍衛高教尊嚴、學生權益。

立委范雲與陳椒華都到場表示支持，范雲強調，已經開罰5次，如果開罰不怕，就解聘校長，要求教育部長潘文忠出面處理；陳椒華也響應表示，學校應講出理由，讓老師拿回欠薪，教育部也要有處理方法，以避免類似爭議再發生。

事實上，環球科大已於去年9月因財務狀況顯著惡化問題，被私校退場審議會認定為專案輔導學校，改善期限至今年5月31日，若屆時未能解除專輔，就將全面停招，走向停辦退場。

教育部今由技職司副司長柯今尉出面接受陳情，對於環球科大扣薪的處理，他指出，環球科大是因為財務狀況不佳，才會與學校教師協商學術研究費打折，但依照教師待遇條例，如果教師不同意就不能打折，也因此教育部已經對環球科大開罰5次，而已經積欠的薪資，若學校走向退場，將於正式解散清算後歸還。

柯今尉說明，環球科大已是專案輔導學校，若今年5月31日未能改善，將全面停招，進入停辦退場程序，應該新學期開始前就會依法改組董事、撤換校長，到時候教職員薪資就會由退場基金墊付，不過當然學校也可以提前主動申請停招，如此最快下個月退場基金就可以進行墊付，教師薪水可以提早2至3個月有所解決。

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