屢破重大刑案的刑事局DNA實驗室 今歡喜慶祝成立30週年

刑事局DNA實驗室今天適逢成立30週年，邀請刑事局鑑識中心前主任程曉桂等過去的成員回娘家，以及海巡署偵防分署主任秘書侯安泰、衛福部副司長郭彩榕、國家衛生研究院主任秘書于重元等人一起切蛋糕，參與慶祝活動。（記者邱俊福翻攝）

2023/03/08 15:25

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局DNA實驗室成立以來，屢屢提供命案、性侵、爆炸等重大刑案關鍵證據，協助破案，還在華航大園、馬公、復興等空難事件，普悠瑪號、太魯閣號列車出軌事故，88風災、921大地震等等天災下，連夜比對，在最快的時間內確認罹難者身分，撫平傷痛，今天適逢成立30週年，實驗室特別邀請刑事局鑑識中心前主任程曉桂等過去的成員回娘家，一起切蛋糕歡度，並進行刑事DNA鑑定案例的分享。

刑事局表示，刑事局生物科刑事DNA實驗室，是81年在當時刑事局局長盧毓鈞指示下開始進行籌畫，並選派科長黃女恩赴美國康州李昌鈺博士實驗室研習DNA鑑定技術。在人員訓練與儀器設備安裝完成後，於82年3月8日成立全國第一個刑事DNA實驗室。早期篳路藍縷，僅有2名鑑定人員，年鑑定案件260件，發展至今已有32名鑑定人員，年鑑定案件已達1萬377件。

成立以來，包含白曉燕命案、苗栗縣老婦人命案、金山女老師命案、基隆女學生姦殺案及成德國小女童姦殺案、雨衣大盜案、台鐵爆炸案、高鐵爆炸案等，以及台南之狼、桃園高鐵之狼、東海之狼等數十件性侵害案，皆提供關鍵證據。

除刑事DNA鑑定工作外，刑事局生物科亦推動性侵害防治法及去氧核醣核酸採樣條例等法案的立法及修正工作，引進美國性侵害案件跡證採證盒，建置完備的性侵害證物採證送驗鑑定流程，對我國性侵害案件偵辦幫助甚多。另依法設置被告及犯罪嫌疑人DNA資料庫，截至111年止，DNA資料庫累計建檔總筆數17萬4570筆，主動比對案件證物，提供破案線索。

精進DNA技術方面，鑑定方法從早期的2組型別，到現在21組型別，30年來，一直走在國際DNA鑑定技術尖端。鑑定品質方面，100年通過刑事DNA鑑定與親緣DNA鑑定兩項認證，並持續維持認證，確保鑑定品質，成為國際先進刑事DNA實驗室。

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