台灣性平排名「亞洲第一」 學者籲：「三高三低」仍有進步空間

行政院長陳建仁分享台灣三個亞洲第一，包括同婚合法、女性立委比例及性平排名，希望繼續努力，讓婦女能空出雙手，追求理想，實現自我。 （記者邱芷柔攝）

2023/03/08 17:36

〔記者邱芷柔／台北報導〕今天是國際婦女節，衛福部社會及家庭署舉辦「2023 NEXT ROUND 我們的下一回合」系列活動記者會，會中學者提醒，國內女性「三高三低」問題仍有進步空間；行政院長陳建仁則分享台灣三個亞洲第一，包括同婚合法、女性立委比例及性平排名，希望繼續努力，讓婦女能空出雙手，追求理想，實現自我。

活動藉由發表「台灣婦女圖像」，點出女性「三高」高受暴率、高家務貢獻、高社會貢獻，和「三低」低出生比例、低教育投資比例、低就業機會與薪資報酬現象。

世新大學性別研究所所長伍維婷指出，台灣家暴通報案件女性被害人占比，雖從2007年的80%，降低到2022年的64%，但新型態的數位性別暴力與日俱增，需要積極防治。此外家務責任多落在女性肩頭，配偶在家務工作分配的重要程度只有24.9%，過去10幾年來改變不大，且女性高社會貢獻，投入比例高達68.6%，卻很少成為主管，決策者仍多是男性。

三低方面，伍維婷說，國內男寶寶出生比例明顯高於女寶寶，約是107比100，且女性碩博士畢業人數比例明顯低於男性，以博士班為例，男性比例約為女性的兩倍；由於女性面臨太多不利於就業的因素，職場仍有性別薪資差距和性別隔離現象，觀察台灣女性勞動參與，從2007年到2002年並無進步，至今仍只有51.6%。

陳建仁致詞時表示，台灣一步一腳印，走過20年漫長的性別平權之路，締造三個亞洲第一，包括亞洲第一個同婚合法化、女性立委比例亞洲第一、性別平等排名亞洲第一，這讓全世界看到台灣，成為亞洲典範，不過在「三高三低」方面，台灣確實還有努力空間。

陳建仁說，近年政府從各面向加強，建構性別暴力防治網、擴大不孕症補助、陪產檢假、男女育嬰留職停薪平等，鼓勵夫妻共同分擔育兒責任，希望透過政策持續改善，讓婦女空出雙手，追求理想、實現自我。

衛福部政務次長周志浩也提到，對於性別平等，雖然我國在法制面上有通過CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）與國內法化，但新型態數位性暴力、托育不足等問題仍需要進一步改善，希望呼應今年「NEXT ROUND」的主題，共同創造「下一回合」的平等未來！

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