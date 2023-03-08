備戰2024 賴清德分批邀派系立委餐敘

外傳民進黨主席賴清德明起將陸續邀請各派系立委餐敘，首批邀請英系立委，被外界解讀有意「融冰」；湧言會召集人王定宇下午受訪證實，賴近期確實安排與各派系餐敘，面對艱難的2024，黨內的溝通協調是好事。（資料照）

2023/03/08 15:07

〔記者陳昀／台北報導〕佈局2024總統及立委選舉，民進黨中執會今將成立跨派系的提名策略小組，展開初選作業。外傳民進黨主席賴清德明起將陸續邀請各派系立委餐敘，首批邀請英系立委，被外界解讀有意「融冰」；湧言會召集人王定宇下午受訪證實，賴近期確實安排與各派系餐敘，面對艱難的2024，黨內的溝通協調是好事。

在南投縣第二選區立委補選告捷後，民進黨隨即展開2024提名作業，中執會今將通過成立「2024大選提名策略小組」，納入不同派系共14名成員，以利後續不分區立委的處理、協調。

外傳賴清德明起將分批邀約各派系立委前往副總統官邸餐敘，首批邀約的對象就是英系立委。王定宇下午出席中常會前受訪證實，賴清德最近是有安排要跟不同派系的人餐敘，他也有被安排，但忘記是哪一天。

王定宇表示，面對艱難的2024，民進黨有責任讓民眾有信心，打贏選戰，黨內多溝通協調是好事，調整共同的想法和腳步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法