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    首頁　>　臺北市

    北市女性閣員比例跳票！ 議員轟蔣萬安把承諾當垃圾

    顏若芳質疑蔣萬安針對閣員女性比未能達到選舉時所承諾的3分之1，如今仍跳票。（圖擷取自顏若芳臉書）

    顏若芳質疑蔣萬安針對閣員女性比未能達到選舉時所承諾的3分之1，如今仍跳票。（圖擷取自顏若芳臉書）

    2023/03/08 15:25

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安選前承諾閣員女性比可達3分之1，民進黨台北市議員顏若芳指出，去年12月25日，台北市長蔣萬安就任時，她就提出質疑，要求市長針對閣員女性比未能達到選舉時所承諾的3分之1進行說明，當時市長說會逐步改善，如今目前僅達到6分之1，距離目標3分之1還差得遠，要求蔣萬安不要再說廢話，市民要的是有能力、會做事的市長，不要把對市民的承諾當作垃圾。

    顏若芳指出，距蔣萬安上任已73天，蔣萬安陸續補齊衛生局、體育局等缺額局長，但依舊沒要實踐政見的意思，目前僅有副市長林奕華、社會局長、都發局長、觀傳局長、原民會主委、公訓處長共6位是女性，在36位局處長中的比例僅6分之1，距離目標3分之1（12位）還差得遠。

    顏若芳認為，蔣萬安只要面對質疑，都只會說「逐步改善」、「規劃後再報告」、「謝謝大家指教」、要不就是讓同黨人出來護航，這些廢話我們已經聽膩了，請蔣萬安不要講廢話、在市府搞內鬥，市民要的是有能力、會做事的市長。

    顏若芳說，雖然很想祝大家國際婦女節快樂，但看到蔣萬安把對女性、對市民的承諾完全無視，就快樂不起來，希望蔣萬安提出政策落實的具體時程，不要把對市民的承諾當作垃圾。

    台北市性別平等辦公室回應，促進女性的政治和公共生活、打破女性在職場上的玻璃天花板，尤其是提升各領域的女性決策參與，一直是推動性別平等的重要目標，自蔣萬安就任市長以來，截至婦女節前夕，台北市政府女性首長（含副市長、不含代理及兼任）的比例為21.43%，已是台北市自馬市長以來歷屆最高，逐漸朝1/3的目標邁進。

    台北市性別平等辦公室表示，以台北市推動性別平等的機制，包含正副市長與機關首長在內的公務員，都必須進行性別意識培力相關課程，並透過各層級的公私協力機制，將性別平等的概念落實於市府推動的各項措施與服務，擴大女性決策參與，持續打造性別友善的城市。

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