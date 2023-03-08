朱立倫：2024提名作業討論從今天開始 、蒐集黨內各方意見

國民黨主席朱立倫下午主持中常會發表談話指出，面對2024大選，國民黨不譟進，但也絕對不會拖延，所有提名作業與努力工作就從今天開始。（記者王藝菘攝）

2023/03/08 15:10

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話指出，面對2024大選，國民黨不譟進，但也絕對不會拖延，所有提名作業與努力工作就從今天開始，黨中央一定秉持公平、公正的立場，不會有偏私，他請大家不要相信謠言，也不要散播謠言，自己做為黨主席，會堅持無私無我，沒有任何自我考量，做為總教練，他一定會提出最好的候選人。

朱立倫還說，從今天起，包括他本人與副主席、秘書長、黨務幹部以及中常委們，都一定要告訴所有支持者，大家團結在一起，他也會與黨務幹部拜會並徵詢各地藍營執政縣市長、立法院黨團成員、中常委以及黨內先進與意見領袖，大家共同匯集意見，並團結所有的非綠力量。

朱立倫強調，今天就是出發點，除了要檢討反省南投立委補選失利的原因，也應該對2024總統、立委提名相關作法進行討論，他並再度重申，所有的謠言與不實傳聞，就到今天為止，讓國民黨2024總統、立委勝選，這就是大家的決心與態度，國民黨要團結黨內與一切可以團結的力量，如果光靠國民黨，2024一定贏不了。

此外，朱立倫也說，4日南投縣立委補選失利，他要表達最大的歉意，所有責任都由黨主席來扛，這是他做為黨主席應該負的責任，所有責難到他為止，希望大家不要再把矛頭指向任何一位黨內同志。

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