國際婦女節》陳建仁：性別平權 台灣三個亞洲第一

今天是國際婦女節，行政院長陳建仁在臉書表示，台灣在性別平權上，更締造了三個亞洲第一。（圖取自陳建仁臉書）

2023/03/08 14:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕今天是國際婦女節，行政院長陳建仁在臉書表示，在蔡英文總統的領導下，台灣堅持自由、民主、多元、開放、還有人權保障的普世價值，我們在性別平權上，更締造了三個亞洲第一，亞洲第一個同婚合法化的國家；國會女性立委比例亞洲第一；台灣性別平權表現也是亞洲第一。

陳建仁強調，這是大家一步一腳印，努力地爭取、努力地奮鬥，才有的成果。不但讓全世界看得到台灣，也是讓台灣成為亞洲的典範，整個亞洲地區都受到影響，很多國家提到婦女權益的時候，都是希望能夠跟台灣學習。

陳建仁說，我們不能夠就這樣自滿，還有繼續努力的空間。這幾年來，政府也從各個面向加強對婦女權益的保障，關於關於性別暴力、網路霸凌的部分，有「跟蹤騷擾防制法」，還修正「性暴力犯罪防制四法」，透過完善法規，建構性別暴力的防制網。。

在打造友善的生養環境部分，陳建仁指出，我們有擴大不孕症補助，提高產檢次數和項目，並且增加了產檢假、陪產檢及陪產假，多出來的薪資部分都是由中央全額補助。我們也提高了育嬰留職停薪的津貼還有育兒津貼，使得申請更加有彈性，而且鼓勵夫妻共同分擔育兒的責任。怎麼樣讓夫妻兩個人共同分攤家庭的工作，還有在職場上的努力，怎麼樣取得平衡，讓婦女朋友能夠空出雙手，展現屬於自己的理想發展，還有自我選擇、自我實現，我想這些都是我們必須要努力的地方。

陳建仁說，性別平權是要靠大家的努力，我們一路走來，這20年來真的是一條漫長的道路。我們有民間團體的努力、有個人的努力，政府也扮演很重要的角色，期待我們大家能夠繼續攜手合作，在人權保障及性別正義上繼續大步邁進，成為亞洲的燈塔。

陳建仁感謝每位女性在自己的崗位上奮力的打拚，對職場和家庭都做出了優異的付出還有貢獻，這是讓台灣能夠向前邁進的重要力量，他也向全國的女性同胞祝賀婦女節快樂。

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