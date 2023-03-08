就業博覽會不是開給文組學生？立委：我們的教育怎麼了

就業博覽會不是開給文組學生？網友發文嘲諷文組學生就業出路，引發立委林宜瑾今天質詢時感嘆「我們的教育怎麼了？」（記者林曉雲攝）

2023/03/08 14:47

〔記者林曉雲／台北報導〕大學入學個人申請近日將展開報名，立委林宜瑾今天質詢表示，台大上週六舉行校園徵才就業博覽會，有網友竟毫不遮掩地發文嘲諷文組學生的就業出路，要文組學生不用去就業博覽會浪費文宣品，就業博覽會不是開給文組學生，讓她感嘆「我們的教育怎麼了」。教育部長潘文忠答詢表示，AI（人工智慧）也需要「最懂人」的人才和技術人才合作發展產品，沒有誰輕誰重、更沒有誰最了不起。

立法院教育委員會今天安排教育部進行業務報告，林宜瑾質詢表示，有網友發文要文組學生不要去就業博覽會跟人擠，不要浪費企業人資的時間和文宣品，強調就業博覽會不是開給文組學生的，而社群討論也有很多留言，毫不遮掩地諷刺文組學生的就業出路。

林宜瑾直言，我們的教育怎麼了？為何會養成針對特定學門和行業的歧視？她表示，冰凍三尺非一日之寒，對文組的輕視態度已經是種社會現象，但文化部近年祭出多項政策，支持藝文產業人才，教育部站在培育人才的第一線，也應該要更善待人才。

潘文忠答詢表示，他和多位企業創辦人對話，企業家在討論AI（人工智慧）時都提到，未來最需要的是「最懂人」的人才，和技術人才合作發展產品，才是最適合社會發展。近年大學教育著重跨領域學習，不同科系的學生應該是「伙伴」關係，沒有誰輕誰重、誰最了不起，教育應尊重個別學生的興趣，各領域人才都會有好的發揮，在社會中扮演好的角色。

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