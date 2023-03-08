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    科技女力之夜紐約登場 友邦政要穿上台灣設計衣裳走秀

    第67屆聯合國「婦女地位委員會」大會（CSW）正在紐約進行中，「科技女力台灣之夜」活動7日晚間登場，吸引逾百人參與。（駐紐約辦事處提供）

    第67屆聯合國「婦女地位委員會」大會（CSW）正在紐約進行中，「科技女力台灣之夜」活動7日晚間登場，吸引逾百人參與。（駐紐約辦事處提供）

    2023/03/08 14:22

    〔記者呂伊萱／台北報導〕第67屆聯合國「婦女地位委員會」大會（CSW）正在紐約進行中，「科技女力台灣之夜」活動7日晚間登場，吸引逾百人參與。史瓦帝尼副總理馬蘇庫（Themba Masuku）致詞時強調，聯合國事務排除台灣不公不義，史瓦帝尼永遠支持台灣加入聯合國。特別的是，友邦政要不但出席，更化身模特兒，穿上台灣新銳設計師王子欣設計服飾走秀，展現女性領袖的自信與時尚。

    在聯合國CSW大會召開同時，外交部與婦權會籌畫「台灣性別平等週」，同步移師美國舉辦。婦女節前夕，駐紐約辦事處與帛琉駐聯合國代表團、聖露西亞駐聯合國代表團及婦權會合辦「科技女力台灣之夜」，邀請曾入選2022AW倫敦時裝週的台灣新秀設計師王子欣，特別到紐約舉辦多元宇宙服裝秀。各國政要與代表、聯合國社群、國際ＮＧＯ及台灣婦權人士等逾百人共襄盛舉。

    駐紐約代表李光章、史瓦帝尼副總理馬蘇庫開幕致詞。數位發展部部長唐鳳的則透過影片現身，強調台灣科技及女性智慧是驅動世界的關鍵力量，重申台灣能幫忙「Taiwan can help」的國際訴求。

    李光章致詞表示，根據數據，全球每10個STEM職位中僅有2名女性。台灣作為全球資通訊產業領航者，將持續透過職訓及數位計畫等途徑，與國際夥伴分享台灣經驗與專業知識，為全球落實性平作出具體貢獻。

    馬蘇庫致詞時提到，透過網路和數位技術增進女性賦權，提供教育和社會近用機會等，無疑是有效的工具。除此之外，提高女性在資通訊部門中的領到和決策角色，也實屬必要。史瓦帝尼希望從台灣在這些領域的最佳實踐中學習到更多，非常感謝台灣邀請史瓦帝尼參與此次活動，這也是史瓦帝尼和台灣兄弟情誼的進一步彰顯。

    馬蘇庫接著強調，在聯合國事務中排除台灣是不公平和不合理的，這也排除了台灣許多女性與其他國家的女性互動的機會。正因如此，史瓦帝尼王國一貫支持、且將持續倡議支持台灣作為聯合國成員。

    北科大互動設計系教授曹筱玥介紹，王子欣是她的學生，是位非常聰明和獨特的設計師，不僅創造時尚和獨特的設計，而且設計過程中應用科技，大幅減少浪費，使永續概念得以結合到時裝設計，推廣零浪費、零污染的目標，為時裝秀創造了新的機會。

    「科技女力台灣之夜」活動7日晚間在紐約辦事處大廳登場，吸引逾百人參與。友邦政要更化身模特兒，穿上台灣新銳設計師王子欣設計服飾走秀，展現女性領袖的自信與時尚。 前為聖文森常駐聯合國代表金恩（Inga Rhonda King）大使。（翻攝自外交部直播）

    「科技女力台灣之夜」活動7日晚間在紐約辦事處大廳登場，吸引逾百人參與。友邦政要更化身模特兒，穿上台灣新銳設計師王子欣設計服飾走秀，展現女性領袖的自信與時尚。 前為聖文森常駐聯合國代表金恩（Inga Rhonda King）大使。（翻攝自外交部直播）

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