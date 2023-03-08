麥卡錫將在美會蔡英文 綠委：不必理會中共說三道四

美國眾議院議長麥卡錫7日證實，將在美國與總統蔡英文會面。（路透、法新社，本報合成）

2023/03/08 14:07

〔記者陳政宇／台北報導〕美國聯邦眾議院議長麥卡錫證實，今年將在美國與我國總統蔡英文會晤；中國外長秦剛則撂話，「台灣問題處理不好，中美關係地動山搖」，引發討論。立法院民進黨團今（8）日表示，這是台美外交上的一大突破，黨團樂觀其成，也不必理會中共的大內宣或說三道四。

據《彭博》報導，麥卡錫（Kevin McCarthy）7日證實，今年在美國會見蔡英文，但他強調，「這和我之後的出訪行程無關，和我是否前往台灣無關」、「中國不能指使我何時何地該出現在哪裡」。

外界關注會否觸動北京敏感神經。立法院民進黨團副幹事長洪申翰受訪直言，北京怎麼樣都會被觸動敏感神經，這不是一件讓人覺得很稀奇的事，重點是我國用正常、健康的方式跟各國交朋友，一個正常的往來，這是大家最關心的事。

洪申翰說，相關工作與訊息，黨團無法說太多，要留待總統府做更多訊息的發布，如若有成，就黨團的角度來說是樂觀其成。

劉世芳則表示，該訊息有待總統府、外交部進行最後確認，將確切訊息向社會大眾說明，如果可以成，我國總統和美國國會議長在美國本土見面、甚至公開對外會面，這是外交上的一大突破，民進黨團當然樂觀其成。

至於規劃行程是否刺激中共，劉世芳認為，只要中共不滿意、或企圖進行自己國內大內宣，都會說三道四，台灣不必要理會，因為台美關係堅若磐石，台灣與美國各有法律，雙方的行政或立法機構都按法律賦予的方式溝通交流，甚至有更多的國會交流動作，這都非常好。

針對麥卡錫強調未來不排除直接訪台，劉世芳說，在美國立場也一樣，任何美國議員到哪訪問，這是他的權利、以及旅行自由，民進黨團都是尊重。

另，總統府發言人林聿禪稍早表示，總統的出訪行程及過境安排，原本就行之有年，各單位正就相關計畫溝通與籌備，相關行程的規劃，將在定案後適時向各界說明。

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