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    台北市立動物園新園長出爐 教育局「志玲姊姊」接任

    台北市教育局主任秘書諶亦聰有著高挑身材與長髮，被認為是教育局的「志玲姊姊」。（台北市教育局提供）

    台北市教育局主任秘書諶亦聰有著高挑身材與長髮，被認為是教育局的「志玲姊姊」。（台北市教育局提供）

    2023/03/08 14:02

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立動物園新園長出爐，由台北市教育局主任秘書諶亦聰接任，年僅39歲的她有著高挑身材與細柔聲音，常被認為是教育局的「志玲姊姊」，將是動物園最年輕的園長。諶表示，目前動物園面臨經費問題，未來希望與各界合作開拓財源，也盼加深動物與學校在教育上的連結。

    諶亦聰受訪表示，自己非動物背景，是教育背景出身，上任後會與動物園區同仁多交流了解。諶說，目前動物園面臨經費問題，每年歲入、歲出落差高達5億元，未來會著重在園方財源部分，例如是在「碳權」議題上與民間企業合作，讓企業資助動物園植物獲得碳權，企業可落實社會責任，動物園也能有更多財源，創造雙贏。而動物園與台北事捷運工程局合作的生態主題園區，也是未來可推動的重要目標。

    諶亦聰表示，未來會將動物議題與教育相結合，讓動物園更深入學生的教育，不只是校外教學的場地。諶也舉以前輔導中輟生的經驗為例，部分學生雖不喜歡與他人互動，卻很樂意在動物園服務，還可以在與動物接觸過程中獲得療育感，希望未來動物議題納入反霸凌等教育議題上。

    前動物園長劉世芬在1月16日退休，原由動物園副園長朱孝芬代理，教育局近期決定由諶亦聰接任。諶亦聰是政治大學教育行政與政策研究所畢業，曾任教育局國小教育科科長、中等教育科科長、綜合企劃科科長、專門委員與主秘，由於諶身材高挑、一頭長髮，聲音細柔，被稱為是教育局的「志玲姊姊」。

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