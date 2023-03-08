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    日媒稱退役軍官赴中洩資 基進：共諜案多輕判報導並非空穴來風

    台灣基進今（8）日召開記者會。（記者楊丞彧攝）

    台灣基進今（8）日召開記者會。（記者楊丞彧攝）

    2023/03/08 17:10

    〔記者楊丞彧／台北報導〕《日本經濟新聞》日前報導指稱我國有大批軍官退役後赴中國賣情報謀利。台灣基進台南市議員李宗霖今（8）日直指，2015年至2020年間共有222件共諜案，多為退役軍官所為，然而，判刑6個月以上的卻只有19件。這些退役軍官即使被判有罪，往往是輕判、不須坐牢，甚至還能繼續爽領高額終身俸。因此，日媒報導也並非空穴來風。

    台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺直指，國民黨立委、退將吳斯懷過去曾赴中國聽習近平訓話、唱中國國歌、參加鳳凰衛視節目稱解放軍「我們的部隊」、發聲明表示「台灣的未來只剩統一這選項」、中國軍機不是挑釁等。吳選上立委後也未見收斂，在《日經》報導後，更跳腳地向國防部建議要停止與日本軍事交流。

    楊佩樺痛批，這樣的「退將立委」根本是「習近平側翼」，試圖幫中國打破第一島鏈、增加攻台成功機會，因此先前退輔會主委馮世寬「放你Ｘ的屁」這話應該要對吳斯懷說。

    台灣基進台南市議員李宗霖提及，根據高檢署資料，2015年至2020年間，共有222件共諜案，多為退役軍官所為，然而，判刑6個月以上的卻只有19件。這些退役軍官即使被判有罪，往往是輕判、不須坐牢，因此，日媒報導也並非空穴來風。

    李宗霖也指出，最近被判刑的陸軍前上校向德恩，穿軍服簽署「投降承諾書」，收中國56萬元並交付機密資料，如此罪證確鑿，卻僅能以「貪污罪」起訴，在鏡頭前對中共宣誓效忠等言行，竟無法可管，他呼籲行政院長陳建仁不應抱持「看守內閣」心態，必須要以「防守內閣」思維，在這一年內強化我國心防、民防與國防。

    台灣基進黨主席王興煥直指，日媒點出的軍方問題，讓吳斯懷「上竄下跳」，藉機要暫停台日軍事交流。日媒點出許多退將自我經營的形象，馮世寬卻對「吹哨者」宣洩情緒、破口大罵，而不是針對這些失格的退將，國防部則為轉移退將問題，將整體現役官兵名譽一起拖下水。

    王興煥也強調，若現行法令不足以嚇阻退將當台奸，國防部就應該展現保台決心，提案修法整頓「學長們」，而不要「蛇鼠一窩」。

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