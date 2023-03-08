國民黨總統提名辦法 趙少康：不要變來變去

趙少康表示，初選應該維持，不是不能用徵召，但規定總要清楚，不要變來變去，因人設事，這樣並不好。（資料照）

2023/03/08 13:47

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統提名辦法未定，表態爭取國民黨總統提名的中廣董事長趙少康今表示，初選應該維持，不是不能用徵召，但規定總要清楚，不要變來變去，因人設事，這樣並不好。

國民黨將啟動2024年選舉提名辦法的相關討論，趙少康今受訪時強調，提名還是要有一定制度，不要每次因人而異、變來變去，這樣不好。

趙少康提到，像美國就是一定初選，從10幾個競爭者開始辯論，搞1年最後剩下2、3個在競爭，民進黨上週公布的辦法也很清楚，國民黨應考慮，基本上初選是應該維持的，但如果能先協調，當然是可以協調，願意共推一人當然很好，但如果2、3人堅持到底，那只有初選。

「徵召有好有壞」，趙少康舉例，如之前台北市徵召王鴻薇就很好，南投縣徵召林明溱就失敗了，蔡英文總統去年九合一選舉也很多是自己決定，結果自己人落馬。

趙少康認為，有可長可久、公平合理的制度還是最重要，徵召不是不能用，但規定要講清楚，定出辦法，讓大家知道怎麼按照遊戲規則去競爭會比較好。

對於部分藍營人士認為新北市長侯友宜是南投縣第二選區立委失利的戰犯，趙少康說，怪侯是戰犯並不公平，侯也有陪掃市場了，最後一天晚上，說侯沒去就落選、去就當選也不可能，選舉還是要看候選人，怪侯沒有什麼道理。

趙少康表示，每個人都有每個人的個性和做法，選舉不是選聖人，相信只要國民黨確定提名辦法，而且提名辦法是公平合理的，藍營會歸隊的，候選人首先要對藍營訴求，有基本支持者支持再爭取中間選民，但也不能為了中間選民放棄基本支持者。

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