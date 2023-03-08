外媒稱民眾未準備好對抗中國 洪申翰：國民黨阻國防動員、反滲透準備

《經濟學人》兩岸特派員蘇奕安發表專文指出，民眾尚未決定如何及是否對抗中國侵略，堪稱台灣最大威脅。對此，立院民進黨團今（8）日表示，對台灣人民對抗的團結意志極具信心，但國民黨等政黨仍企圖阻礙國防動員、反滲透等方面的健全準備，呼籲全國上下應共思外在的侵略危機。（記者田裕華攝）

2023/03/08 13:57

〔記者陳政宇／台北報導〕《經濟學人》兩岸特派員蘇奕安發表專文指出，民眾尚未決定如何及是否對抗中國侵略，堪稱台灣最大威脅。對此，立院民進黨團今（8）日表示，對台灣人民對抗的團結意志極具信心，但國民黨等政黨仍企圖阻礙國防動員、反滲透等方面的健全準備，呼籲全國上下應共思外在的侵略危機。

民進黨立委劉世芳受訪表示，台灣是一個民主法治與自由的社會，對不同的聲音當然都會尊重，但當台灣面臨有侵略的威脅，或有人企圖利用其他方式將台灣變成中國的一部分，相信人民的聲音和反抗意識就會浮現。

以政府去年底提出恢復1年的兵役政策為例，劉世芳說，選舉前各界都評估根本不可能發生，但當政府把它變成政策並對外宣布後，全台灣支持的人高達70%，顯現台灣人民保障自由民主憲政體制的意志非常強烈。

立院民進黨團副幹事長洪申翰也強調，民進黨團對台灣人民的團結意識有信心，對台灣人民面對外在威脅的團結意志，絕對有信心。

洪申翰坦言，台灣政壇仍有部分人士不斷進行分化、甚至唱衰台灣，尤其在國防動員、反滲透等方面，國民黨在內的部分政黨，仍企圖藉各種方式阻礙台灣在這方面的健全準備；呼籲國民黨不該再用過去的態度，應與政府共思如何在政治、社會或經濟方面，做最完整的準備，以面對外界潛在的侵略危機。

洪申翰說，經濟學人的報導可視為一種提醒，但台灣還是要向國際社會發出清楚的聲音，願意做最完整的準備，希望爭取更多國際社會的支持與幫助，尤其台海危機不是中國的內政問題，而是攸關全球經貿與地緣政治的大事。

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