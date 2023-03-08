敦睦艦隊56年歷史悠久 曾寫下環球航行創舉

海軍磐石艦擔任敦睦艦隊遠航任務旗艦。（海軍提供）

2023/03/08 13:19

［記者涂鉅旻／台北報導］海軍「112年敦睦遠航訓練支隊」昨日開訓，預計明天起至全台7處港口開放國人參觀後，啟程展開遠航任務。事實上，敦睦艦隊自1967年首航至今已有56載歷史，曾創下環球航行的創舉之外，擔任敦睦支隊長者，也往往都是海軍的明日之星，包括國防大學校長劉志斌、海軍司令梅家樹等2位現役上將，都曾肩負此重任。

敦睦艦隊為海軍年度重要遠洋訓練，也是外交處境艱難的我國，與友邦維繫情誼的重要工作，而敦睦艦隊首次任務可追溯自1967年，當時艦隊曾拜訪日本沖繩、南韓、美屬關島及菲律賓等國。從此之後，海軍每年編組2至5艘軍艦執行任務，磨練官兵操作、後勤補給能力，以及驗證艦艇性能及機件耐用性。

「敦睦艦隊」56年歷史以來，曾經創下多項紀錄，2001年，敦睦艦隊在拜訪中美洲、加勒比海地區友邦後，首次通過巴拿馬運河，航程共歷時3個月，2年後，敦睦艦隊拜訪帛琉、薩爾瓦多、尼加拉瓜、格瑞那達、聖文森、多米尼克、聖克里斯多福，多明尼加、海地、巴拿馬、馬紹爾群島等11個友邦，數量創下歷史新高。

另外，敦睦艦隊於2005年拜會帛琉、馬紹爾群島、吉里巴斯、塞內加爾、甘比亞、聖文森、多明尼加、巴拿馬等友邦，先後通過印度洋、地中海、大西洋及太平洋，締造首度環球航行的創舉。

敦睦艦隊在拜訪友邦時，均會與當地政要、仕紳與僑胞互動，海軍莒拳隊、樂儀隊官兵也會透過表演活動，拉近與當地民眾的距離，展現我國多元外交手段。不過，敦睦艦隊也曾發生販售福利社剩餘食品，被誤會為走私，以及軍官涉逾越性別分際之事，2020年，敦睦艦隊爆發集體染疫事件，一度引發外界議論。

而敦睦艦隊的指揮官（支隊長），皆由一名海軍少將擔任，且多為海軍的「明日之星」，盤點現役海軍中、上將名單，包括國防大學校長劉志斌、海軍司令梅家樹等2位現役上將，以及副參謀總長唐華中將、海軍副司令胡展豪中將、國防部戰規司長李世強中將，以及海軍艦隊指揮部指揮官蔣正國中將等人，都曾擔任敦睦支隊長一職。＃

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法