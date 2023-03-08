黃榮村籲召開全國高教發展會議 教長首度回應：專案小組開前置會議

面對台灣高教競爭力下滑危機，考試院長黃榮村呼籲由國家舉辦全國高教發展會議，引發教育界熱議。立委范雲今在教育委員會質詢時督促教育部正視高教亂象，召開全國高教發展會議。（記者林曉雲攝）

2023/03/08 12:56

〔記者林曉雲／台北報導〕面對台灣高教競爭力下滑危機，考試院長黃榮村日前呼籲由國家舉辦全國高教發展會議以制定高教藍圖，引發教育界熱議。立委范雲今在教育委員會質詢督促教育部正視高教亂象、召開高教會議應納入大學治理等重要議題。教育部長潘文忠首度表示，教育部將設立專案小組，邀相關代表召開前置會議。

台大校友協會2月25日舉辦首場「2023高等教育改革論壇」，考試院長、前教育部長黃榮村表示，政府應該將大學視為重大基礎設施，由國家舉辦全國高教發展會議以制定高教藍圖，規劃高教發展的大戰略，讓一流大學有更大彈性，產業投入更多入人才培育，將少子女化與大學容量過多另行處理，採用兩套機制處理。

立委范雲今日質詢表示，近期高教亂象持續，比如明道大學、環球科大都有欠薪情事，私校退場改辦計畫也爭議不斷，甚至近日浮上檯面的國立台灣科技大學與私立華夏科技大學整併案，教育部也缺乏公私併的法源，這些均顯示教育部監管力度仍不足，以及大學治理機制不完備。

范雲表示，在高教改革論壇中，前教長黃榮村呼籲國家舉辦全國高等教育發展會議，教育部回應表示會評估召開，要求教育部說明相關規劃，她並建議在全國高教發展會議中，應討論大學治理模式、內外部監督機制、大學合併計畫等重要議題。

針對台科大、華夏科大整併案，范雲也要求教育部應盡速訂定公私立併校之相關作業辦法或原則，以避免併校師生權益無法源依據可保障。

潘文忠答詢表示，教育部將設立專案小組，邀相關代表先召開全國高教發展會議的前置會議。

教育部長潘文忠（中）首度表示，教育部將設立專案小組，邀相關代表召開全國高教發展會議的前置會議。（記者林曉雲攝）

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