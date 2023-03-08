北市府列管大型違建 第二季將拆4案鐵皮倉庫、貨櫃屋

台北市政府執行違建面積300平方公尺以上大型新違建拆除計畫。（台北市建管處提供）

2023/03/08 13:01

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府執行違建面積300平方公尺以上大型新違建拆除計畫，自今年度第一季展開鐵腕，於3月21日全數拆除首波4案，現將展開第二季拆除作業，包括南京東路、安康路、濱江街上的鐵皮倉庫、貨櫃屋等，近日發函於1個月內改善，逾期逾期未改善將執行拆除。

台北市建管處表示，為貫徹執行本市違建面積300平方公尺以上大型新違建拆除計畫，自2023年起，持續按違建面積大小、違建查報年度及是否屬拆後重建等項目作為評點標準排序，列入專案計畫執行拆除。

建管處指出，今年度執行第一季4案經2023年2月16日「臺北市公寓大廈及違反建築法爭議處理委員會」第1120204次會議審議決議「建議維持原處分」，均已訂於2023年3月21日執行拆除。

而第二季預計執行案件包括南京東路六段的鐵皮倉庫、貨櫃屋、冷凍庫、南京東路四段的貨櫃屋、安康路的貨櫃屋、鋼鐵棚架、濱江街的輪胎買賣、潤滑油廠等，近日發函於1個月內改善，逾期逾期未改善將執行拆除。

建管處呼籲，違建所有人切勿心存僥倖心理搭蓋違建，如已由建管處列管有案之違建亦請儘速配合改善拆除，倘經訂期而逾期未拆除，將依法僱工強制拆除，並收取代拆除費用。

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