鐵飯碗生鏽？全教總：公教調薪應透明制度化

地方特考放榜出現缺額，外界質疑鐵飯碗生鏽。全教總今發聲明呼籲，軍公教調薪應透明制度化。（全教總提供）

2023/03/08 11:59

〔記者林曉雲／台北報導〕地方政府公務人員特種考試昨放榜，總到考率60％、總及格率9.5％，有網友發現許多類科未招滿、53個類科無人錄取，引發外界質疑鐵飯碗生鏽。對於行政院人事長蘇俊榮表示已備妥2、3套軍公教調薪方案，全國教師工會總聯合會今發聲明呼籲，軍公教調薪應公開透明制度化，比照日本韓國等作法，邀公教團體代表參與，才是吸引優秀人才投入公職解決之道。

全教總理事長侯俊良表示，軍公教調薪的機制、調整和調幅，外界一無所知，軍公教族群也不知道，黑箱威權作業方式，導致軍公教調薪幅度，遠遠落後民間企業平均薪資漲幅，也跟不上物價指數，處於實質減薪狀態，也導致初等考試及格的委任一職等一級的公務員月薪，已和基本工資相去不遠，難怪有許多職缺找不到人。

侯俊良舉鄰近國家如日本、韓國、新加坡為例，他表示，日韓等國在公教調薪討論時，都會邀請一定比例的公教團體代表參與，台灣卻仍停留在威權式的黑箱作業，軍公教已越來越無法吸引人才進入，甚至發生招不到人的窘境。

全教總副秘書長張旭政表示，政府限制軍公教人員的勞動三權，完全不讓軍公教人員派代表參與和自身權利息息相關的薪資待遇相關會議，是不尊重軍公教人員，軍公教在乎的不只是調不調薪或調幅多少，而是要有尊嚴的被看待。

全教總呼籲，軍公教就是國家、政府的受雇者，軍公教為國家社會盡心盡力時，理應得到基本的尊重，最起碼的尊重是讓軍公教薪資調整制度化、透明化，讓公教團體代表參與發聲，才是長治久安之道。

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