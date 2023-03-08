女嬰出生第一天洗澡就被燒燙傷 三總護理師沒注意水溫慘了

國軍三軍總醫院吳姓女護理師，去年5月傍晚替當天才出生的女嬰洗澡，導致女嬰全身體表燒燙傷面積達25%，士林地檢署依過失傷害罪起訴吳女。（資料照）

2023/03/08 11:59

〔記者張文川／台北報導〕國軍三軍總醫院吳姓女護理師，去年5月傍晚在醫院的新生兒隔離病房，替當天才出生的女嬰洗澡，卻未注意到水溫過高，導致女嬰從雙腿至臀部的下半身遭受2度燒燙傷，全身體表燒燙傷面積達25%，士林地檢署依過失傷害罪起訴吳女。

起訴書指出，女嬰於去年5月19日上午10時許出生，吳姓護理師當天下午5點多幫女嬰洗澡，但未注意澡盆內的水溫過高，就將女嬰放入澡盆，女嬰失聲嚎啕大哭，吳女才發覺異樣，趕緊將女嬰抱離澡盆，導致女嬰雙腿、臀部、會陰部，受到淺2度至深2度的燒燙傷，占全身體表面積的25％。

媽媽難掩憤怒，去年8月在臉書社團以「心痛＋憤怒文」開頭，述說在台北市三軍總醫院內湖總院產下女嬰後，幾天後竟被院方通知，寶寶洗澡時燙傷，屁股皮膚幾乎整片脫落，護理師還強調「放完熱水有加冷水」，她質疑「根本是忘記放冷水」，畫面觸目驚心；院方同天下午回應稱「為尊重病人隱私，本院不便對外說明」。

女嬰雙親不忍小孩剛出生第一天就遭逢如此劇痛，怒控吳姓護理師、曾姓護理長、林姓小兒科主治醫師涉過失傷害罪，吳女坦承過失，林、曾否認犯罪。

林姓醫師供稱是因為女嬰被燙傷後，他才擔任照顧女嬰的主治醫師，意外並非他造成；曾姓護理長則稱她去年1月即已向院方申請退伍，去年5月因主治醫師認為她的臨床經驗豐富，才將她加入醫療團隊和家長的社交軟體群組，實際上她並未參與女嬰的醫療照護。

檢方認定，吳女雖坦承犯行，但身為護理師，應對新生兒有照護義務，從事幫新生兒洗澡的護理行為時，未注意適當調整澡盆內的水溫，造成女嬰受傷，依過失傷害罪起訴。至於醫師與護理長，檢方依據護理紀錄與病歷，認為林姓醫師、曾姓護理長的說詞可信，罪嫌不足，將2人不起訴處分。

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