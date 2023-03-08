700人規模敦睦遠航艦隊開訓 今年可望再訪友邦敦睦邦誼

由海軍磐石艦、承德艦、班超艦組成的「112年敦睦遠航訓練支隊」昨正式開訓。據了解，此次參與「敦睦艦隊」官兵人數，連同樂儀隊、莒拳隊以及相關院校畢業學生在內，將達700人規模。（圖：取自青年日報）

2023/03/08 11:09

〔記者涂鉅旻／台北報導〕由海軍磐石艦、承德艦、班超艦組成的「112年敦睦遠航訓練支隊」昨正式開訓，敦睦艦隊睽違2年後，可望再次遠航拜會友邦。根據軍方公布資訊，除了3艦官兵及樂儀隊、莒拳隊、海軍官校、國防大學政戰學院海階應屆畢業生等「老班底」之外，今年國防大學管理、理工學院畢業生的海階畢業生亦首度共襄盛舉，據了解，此次參與「敦睦艦隊」官兵人數，將達700人左右。

「112年敦睦遠航訓練支隊」依慣例由1艘補給艦、2艘作戰艦組成，今年由排水量逾萬噸的油彈補給艦「磐石艦」，康定級巡防艦「承德艦」、成功級巡防艦「班超艦」參與任務。除了上述3艦官兵，海軍樂隊、陸戰儀隊、莒拳隊亦納編參與訓練。

根據海軍規劃，敦睦艦隊即將於後天（10日）啟航，停泊於國內7處港口開放民眾參觀，分別為10、11日於高雄新濱碼頭、12、13日在台南安平港、14、15日在馬公測天島、17、18日在台中港、19、20日在基隆港、24、25日在蘇澳港、26、27日在花蓮港，隨後進行下一階段訓練任務。

雖軍方對於敦睦艦隊是否恢復拜訪友邦，以及訪問哪些國家皆低調不評論，唯值得注意的是，根據「青年日報」今天報導，海軍艦隊指揮部指揮官蔣正國中將昨發表談話勉勵，支隊官兵體認所擔負的職責與使命，戮力各項遠航訓練，「並代表國家達成敦睦邦誼、宣慰僑胞任務」。

另值得注意的是，每年「敦睦艦隊」皆安排海軍官校畢業生、國防大學政戰學院海軍組應屆畢業生參與見習，現已擴大納入國防大學管理學院、理工學院海階畢業生。據了解，此新措施始於去年，但敦睦艦隊去年受限於疫情，僅靠泊國內各港口而未出航，因此，今年為防大管院、理工學院學生首度參與遠洋航行。

國防大學校長劉志斌上將也表示，海軍遠航訓練對即將畢業的海軍新血而言，是極佳的訓練平台，除藉此驗證平時勤訓精練的成果外，主要目的在使各官校海階應屆畢業生認識艦艇裝備、性能，將在校所學理論結合航行實務，以便未來能順利銜接基層戰力，為擔任海軍初階軍官做最佳準備。

海軍班超艦參與敦睦艦隊遠航任務。（海軍提供）

海軍承德艦參與敦睦艦隊遠航任務。（海軍提供）

海軍磐石艦參與敦睦艦隊遠航任務。（海軍提供）

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