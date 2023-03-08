王建煊宣布參選總統：和平統一救台灣

前監察院院長王建煊今天上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪。（POP撞新聞提供）

2023/03/08 10:37

〔記者王千豪／台北報導〕2024年總統大選藍綠白之外，前監察院院長王建煊日前在媒體上宣布參選2024年總統，並於今（8）天接受廣播節目專訪，暢談參選理念。王建煊表示，兩岸關係壞到要打仗，儘管他已經85歲，但必須跳出來選總統，主張「兩岸和平統一救台灣」，用和平統一爭取台灣2300萬人的最大權益。

王建煊今天上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，暢談參選總統的動機。王建煊表示，如果他要選總統，應該前兩屆、三屆就出來選，那時候才70多歲，但現在85歲跳出來選，是因為台灣不斷向下沉淪，兩岸的關係壞到要打仗了，如果打仗台灣會完蛋，已經到了不站出來不行的地步。況且，萬一大陸武統台灣，台灣連談的機會都沒有，但如果和平統一，「就可以要到很多東西」，例如民主政治，新聞自由等。

王建煊認為，國民黨的九二共識是不統不獨，已經講了幾十年，還可以繼續講一百年嗎？九二共識不統不就是獨立嗎？民進黨則是一直獨、一直獨，而「現在台灣需要的是跟大陸和平統一，對台灣非常好，對大陸也好，對整個世界都好」。

王建煊強調，一般來講，他現在選總統不是太有力，因為他是外省人，以前還被戲稱「外省豬」，但他不在乎。他10歲來台灣，「吃台灣米喝台灣水長大」，每做一個公職的時候，心中想到的都是台灣人民，當時也做不錯，任職財政部長期間，曾被媒體評選為亞洲最佳財政部長。

至於是否代表新黨出來參選，王建煊說，雖然他有新黨籍，但他會用無黨籍參選，因為已經很多年沒有參與新黨黨務，也許新黨的想法跟他參選總統的想法會有些不同。王強調，他念高中時，就已經參選國民黨，國民黨齡還比新黨長，後來離開國民黨是因不滿已故總統李登輝領導的國民黨。

對於是否有信心通過公民連署門檻，王建煊坦言，大概要30多萬份的連署才有機會通過，確實比較辛苦，但是如果連30萬份都拿不到，那要如何贏的最終勝選，他有信心可以通過；再加上他參選的動機是為了要救國救民，當選民知道他的參選動機，那他的連署一定沒有問題。

黃暐瀚詢問，台灣年輕人可能不想統一，和平相處就好，要如何說服選民；王建煊說，在幾十年的教育下，孩子認為台灣就是台灣、中國就是中國，這是台獨搞得。王舉例說，駐日代表謝長廷曾去大陸東山島的謝氏祠堂祭祖，當時還淚流滿面，在台灣的人扣除原住民外，「我們的祖先都是一樣的」，但被教育久了，台灣跟大陸就不一樣了。

王建煊發豪語說，假設他當選總統，第一年就組織特別小組，廣納台灣各界的聲音，和大陸積極談判和平統一，第二年就可以跟大陸簽約；黃暐瀚追問，用和平統一爭取台灣2300萬人的最大權益？王建煊回答「是」。

另外，黃暐瀚也問及內政願景，王建煊說，他的政見不單單只有和平統一，但如果兩岸和平統一，就不用跟美國買武器，前後省下來的錢大概有一萬億，這些省下的錢就可以挹注勞保虧損。話鋒一轉，王說，他截至目前，他跟太太已經成立6個基金會，總共捐贈一億元做公益。

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