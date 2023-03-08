爭取歐洲旅客 柏林旅展「台灣茶酒館」端台式調酒

柏林ITB旅展開幕第一天，台灣館以茶文化為主題的展館吸引旅遊業者的目光，圍著攤位畫起油紙傘。（台灣觀光協會提供）

2023/03/08 10:33

〔記者陳心瑜／台北報導〕英、德、法為歐洲旅客來台前三大客源國，其中德國來台旅客2019年突破7萬人次，台灣觀光協會表示，近日赴全球最大旅展德國 ITB柏林旅展行銷台灣，3月10日將赴法國巴黎辦理台灣觀光推廣會，爭取更多歐洲旅客來台旅遊。

台灣觀光協會表示，德國 ITB柏林旅展睽違三年再度登場，展期一連三天至9日止，交通部觀光局駐法蘭克福辦事處偕10多個台灣代表單位，包括旅行社、航空公司、文化展演團體及台灣觀光協會，爭取更多歐洲旅客來台旅遊。

台灣觀光協會表示，ITB柏林旅展疫情前每年約有逾180多個國家、1萬個單位參展，吸引全球12萬名專業買家進場、數千媒體報導。英國、德國及法國為歐洲最強經濟體，也是歐洲旅客來台前三大客源國，其中德國來台人數首度於2019年突破7萬人次。

台灣觀光協會指出，台灣近年在歐洲國家之間因抗疫有成，知名度提升，航空公司也紛紛看好疫後歐洲市場，新增多個直飛航點，勢必有助迎來更多歐洲旅客。今年為疫情後首度實體參展，台灣多家旅遊業者、中華航空、長榮航空等，共同介紹台灣最新旅遊資訊及特色主題旅遊產品。

台灣觀光協會表示，邀請台灣新銳藝術家李文政擔任ITB台灣館設計顧問，打造好客溫馨的台灣茶酒館，以台灣古地圖、木作家具、茶櫃營造復古氛圍；另也運用高掛上空的LED螢幕呈現台灣多元面貌，展現兼容傳統文化與科技數位形象。

台灣觀光協會表示，台灣館內每日安排歐洲台灣精品茶學會茶藝師介紹台灣茶文化、帶領歐洲業者品茗，同時也提供客家油紙傘彩繪等文化體驗；而連年入選亞洲50大酒吧的台北BarMood酒吧設計台式風味調酒，以噶瑪蘭威士忌為基底，將台灣四季春茶及紅心芭樂入酒。

台灣觀光協會表示，台灣代表團將於3月10赴往巴黎舉辦台灣觀光推廣會，邀法國旅遊業者、媒體與台灣業者交流。活動以台灣藝術文化及飲食為亮點，除準備台灣經典小吃、鳳梨酥及調酒外，將與台北市定古蹟茶館紫藤廬位於巴黎的姊妹店「丹木青丘」合作，介紹台灣茶藝；近期受文化部邀請至歐洲駐地創作演出的台灣舞團「小事製作」現場演出，由藝術總監楊乃璇編舞，台法舞者攜手演出。

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