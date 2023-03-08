年近70歲監委王幼玲捐腎救夫 自評「這樣交換蠻值得」

年近70歲的監察委員王幼玲為了救夫，近日進行活體捐腎，自認，捐出一顆腎如果可以讓受贈者過上幾年有品質的生活，「我認為這樣的交換蠻值得！」（圖擷自王幼玲臉書）

2023/03/08 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕年近70歲的監察委員王幼玲為了救夫，近日進行活體捐腎，她表示這年紀已經是可捐贈的末班車，但自認人生歲月已足夠，捐出一顆腎如果可以讓受贈者過上幾年有品質的生活，「我認為這樣的交換蠻值得！」

王幼玲昨（7）日在臉書po文自揭「捐了一顆腎」，如今已順利出院回到工作崗位，慢慢恢復往常生活，不過與過去相比，現在更多的是要調養生息與規律睡眠，以前不在意的事情，現在都有了嚴格的紀律。

王幼玲透露，去年她出門調查農業移工問題時，先生在家昏倒，雖然及時被發現，送急診後救回一命，但身體狀況卻有所變化，登記腎臟移植等待近10年的他，看起來恐怕等不到了，她才因此起心動念。

配偶沒有血緣關係，配對不一定成功，身體功能檢測也不一定過關，她開始接受一系列的檢查，沒想到最後竟符合配對，最後順利捐出一顆腎給先生。

王幼玲坦言，像她這般「高齡」的捐贈者 ，已經是允許捐贈的末班車，很多人會勸她避險，可是她很清楚這般中古的身軀和器官，如果堪用，在健康監控下，即便整體功能稍有減損，也不至於「折壽」太多，「而人生歲月這樣也就足夠，如果換來對方幾年有品質的生活，讓我比較放心，我認為這樣的交換蠻值得。」

王幼玲說，111年底登記需要腎臟移植者有8126人，但這四年中，總計捐贈者僅不到800個，此次的自身經驗也讓她開始思考，「活體捐贈應該被鼓勵推廣嗎？」

依「人體器官移植條例」規定，身體健康的成年人，可以將一顆腎臟捐給自己的五親等以內之血親或配偶（配偶是指與捐贈者生有子女或結婚二年以上者，但結婚滿一年後始經醫師診斷罹患移植適應症者不在此限）；肝臟疾病因醫療替代方案較少，法律上可酌情放寬至五親等姻親。由於捐贈者有相當的危險性，故捐贈的過程需經過審慎醫學專業評估。

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