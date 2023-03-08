「日經」澄清報導 廖宏祥：不代表台灣沒有匪諜

曾任麥道航太駐台代表、戰爭學院榮譽講座的廖宏祥今受訪表示，台灣並非沒有匪諜。（美聯社）

2023/03/08 09:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「日本經濟新聞」日前引述匿名來源報導，指台灣有9成軍官退伍後赴中國賣情報牟利；日經昨澄清報導不代表社方立場，並對造成困擾表達遺憾。對此，曾任麥道航太駐台代表、戰爭學院榮譽講座的廖宏祥今受訪表示，國防部、外交部接力駁斥並要求「日經新聞」澄清，換得該媒體表示遺憾。以一國之力對媒體強力表態，雖然獲得澄清，但這並不代表台灣就沒有匪諜。

廖宏祥指出，其實要台灣一夕變色，根本不需要9成軍官背叛。中國國安部只要吸收台灣幾個關鍵機構人員就可以，例如空軍作戰指揮部（AOC）、衡山指揮所（JOCC）、關渡指揮部、六軍團指揮部，外加總統府侍衛室。

廖宏祥強調，台灣的退伍軍官們熙來攘往，前往中國是不爭的事實。杯觥交錯、酒酣耳熱之餘，難保不洩漏國家機密，更不用說被敵方吸收。民進黨不重建根本的反情報能力，反而陷入敵人的認知戰圈套，為軍人的忠誠度辯護，似乎不是執政之道。

廖宏祥批評，台灣民主化超過4分之1世紀後，國防事務不但仍是陳水扁任職立委時期所稱的「黑盒子」，情報單位更有如「黑洞」。這些機關都以國家安全為由，將大小所有事務歸為機密，完全沒有問責制。立法院的質詢、監察院的調查，所有的單位都實問虛答，完全不得要領，而執政黨的政務官對相關業務外行，對軍官們虛以委蛇也無法有效指揮。

據分析，國安單位呈送到國安會及總統府的情報報告，其價值非常有限。不但對公開資料的分析能力不足，人員情報的收集更付諸闕如。尤有甚者，情報單位呈上的報告經常無法有效評估與驗證。

廖宏祥說，根據國安局估計，中國已經在台灣佈建了5000名以上的間諜。雖然中國已滲透到台灣各個角落，但近年來台灣的反情報作業所破獲的高價值匪諜卻越來越少，甚至幾乎得仰賴美國提供反情報情資，才能有所斬獲。因為破獲的匪諜數目有如冰山一角，因此這是一個可以觀察台灣反情報體系有效性的客觀指標。

另一隱憂是，由於歷史因素及大中國主義意識形態作祟，情報體系官員對民進黨不盡瞭解，甚至懷有敵意，而執政黨對情報人員也無法完全信任。

廖宏祥提及，過去我方的敵後情報員失事被捕，可能有多種原因，例如通訊聯絡管道被偵知。但假如多人不斷被捕，就有可能是密碼被破解，或我方的情報單位被敵方滲透。因為攻勢的情報作業是反情報最有效的手段，根據前軍情局官員的說法，我方早已不再滲透中國，等於放棄反情報作業最重要的工具。

另一方面，假如我方情報單位被滲透的話，派遣的敵後情報員也將被一一暴露。也難怪軍情局十幾年來就不再派遣情報員去中國，以降低被捕風險。長此以往，這樣的情報體系不但形同虛設，執政黨甚至還有安全得到保障的假象。

廖建議，重建高素質、可信賴的情報體系，應當是執政黨更關注的重要議題。

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