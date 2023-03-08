六張犁政治受難者墓園遭毀 簡舒培轟：蔣萬安說一套做一套

「蔣家第四代」蔣萬安才剛以台北市長身分為228事件道歉，卻放任具有文化景觀跟轉型正義雙重意義的「殘存竹叢」被剷除，根本就是說一套做一套，放任受難者史蹟被毀，所謂道歉只是虛應故事。（取自簡舒培臉書）

2023/03/08 05:46

〔記者楊心慧／台北報導〕位於北市六張犁山上的戒嚴時期受難者墓園內、具有重要歷史意義的代表景觀「殘存竹叢」竟遭破壞剷除，台北市議員簡舒培表示，「殘存竹叢」被認定為應予保留的重要文化景觀元素，「蔣家第四代」蔣萬安才剛以台北市長身分為228事件道歉，卻放任具有文化景觀跟轉型正義雙重意義的「殘存竹叢」被剷除，根本就是說一套做一套，放任受難者史蹟被毀，所謂道歉只是虛應故事。

台北市文化局回應，該竹叢為北市文化景觀「戒嚴時期政治受難者墓園」保存維護計畫的地景元素，據殯葬處現場表示，因豪雨造成邊坡土石流失，殘存竹叢部分傾倒，不知何人整理殘竹置於旁，經文資委員現場會勘了解竹叢破壞情況，即請殯葬處提出恢復方案送文化局核准後儘速恢復竹叢意象，並於明顯處設置告示牌、加強巡檢頻率，避免再生破壞情事。

「戒嚴時期政治受難者墓園」位於台北市東郊六張犁山區公墓範圍是1950年代戒嚴時期政治受難者埋葬地點，墓區內兩百餘座戒嚴時期政治受難者的墓塚，因當時面臨無親友認領、家貧無力支付鉅額贖屍金或因當時政治氛圍等因素而不敢認領歸葬，具紀念性、代表性及特殊性歷史價值，台北市文化局於2006年6月4日公告登錄為台北市文化景觀。

簡舒培表示，有位白色恐怖的受難者家屬發現，「戒嚴時期政治受難者墓園」具有重要歷史意義的代表景觀「殘存竹叢」，竟全被剷除並棄置一旁，經詢問台北市文化局與殯葬處，兩個權責單位竟然都完全不知情，也不知道該竹叢日後可否復原，令人相當錯愕。

簡舒培指出，根據白色恐怖的政治受難者曾梅蘭口述，當初受難者墓區就是在這片「殘存竹叢」下方發現，台北市文資主責機關文化局在2021年花費213萬元「戒嚴時期政治受難者墓園文化景觀保存維護計畫」，把這片「殘存竹叢」認定為應予保留的重要文化景觀元素，並把後續的維護管理單位確定為台北市殯葬處。

簡舒培痛批，指標性景觀「殘存竹叢」被剷除，兩局處卻一問三不知，文化局推說殯葬處進行的除草作業未通報，局內完全不知情，殯葬處則回應，他們維管只負責清理工作，每季除草一次，但文化景觀的部分不在廠商的履約範圍，因此也不知為何「殘存竹叢」會被移動。

簡舒培強調，此處是台北市政府指定的文化景觀，也是促轉會審定的「不義遺址」，是有關台灣轉型正義的歷史見證與重要場域，與台灣轉型正義密切相關的「蔣家第四代」蔣萬安，日前才剛以「台北市長」的身分為228事件道歉，但現在台北市政府卻放任具有文化景觀跟轉型正義雙重意義的「殘存竹叢」被剷除。

簡舒培質疑，針對需要保護的文資現場，北市府竟沒設置監視器，對事情一問三不知，更不用說要找到被誰破壞，北市府顯然完全不尊重歷史跟受難者家屬，發生這麼荒唐的事，蔣萬安市長完全不處理，怎麼對得起戒嚴時期的政治受難者與其家屬。

「這些作為只會讓人看清，蔣市長所謂的道歉只是虛應故事、政治作秀！」簡舒培痛批，道歉不論多少次，都只是口是心非，無法弭平烙印在台灣民眾心中的歷史傷痕。

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