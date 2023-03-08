涉索賄包庇廠商9度浮報預算！北市衛工處公務員漏夜偵訊

負責監造的台北市工務局衛生下水道工程處副工程司龔永健（左2）涉嫌向得標廠商索賄至少20萬元，凌晨12點左右移送台北地檢署複訊。（記者羅沛德攝）

2023/03/08 01:01

〔記者錢利忠／台北報導〕柯文哲擔任台北市長任內，工務局衛生下水道工程處受台北市客家事務委員會委託，代辦「客家文化主體公園」空間改善計畫工程標案，監造的副工程司龔永健涉向得標廠商冠君營造索賄至少20萬元，包庇廠商9度浮編變更設計預算；台北地檢署指揮廉政署6路搜索衛工處及涉案人住居，約談龔男及楊樹林等3名廠商，依違背職務行、受賄等罪漏夜偵訊。

檢廉獲報，台北市客家事務委員會為解決客家文化主體公園場館漏水問題，起初編列1億7669萬餘元預算，委託衛工處代辦招標，得標的冠君營造在2020年到2021年的整建工程期間，竟9度變更設計，每次浮報預算從200多萬元到4200多萬元不等。

龔男護航廠商的劣跡去年4月被內部舉發，廉政署啟動偵監，掌握龔男涉嫌直接向廠商索取現金，至少收賄20萬元，已查扣廠商內帳比對。

客家文化主體公園於2011年10月15日開園，接收3棟兒童交通博物館的老舊建物，規劃成客家文化中心、客家音樂戲劇中心、客庄生活館，因每逢雨季就漏水，客委會於2017年編列預算，委託衛工處於2018年招標整修，園區於2019年10月18日閉館，去年7月完工，現正進行驗收，翻修期間廠商九度變更空間設計，最後一次浮報多達4200多萬元預算，引來內部人檢舉，弊情這才曝光。

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